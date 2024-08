Het heeft even geduurd, maar Fortnite is weer officieel te downloaden en installeren op de iPhone. Zo doe je dat!

Fortnite is terug op de iPhone: downloaden en installeren maar!

Misschien dat je het nog weet, maar in augustus 2020 werd Fortnite uit de App Store gehaald. Voor veel fanatieke spelers was dat ook meteen het einde van hun Fortnite-avonturen op de iPhone en iPad. Je kon toen helemaal geen Fortnite meer spelen op je Apple-devices.

Er zijn in de jaren die volgden wel een paar manieren geweest dat je via een omweg toch kon spelen. Maar dat waren slechts noodoplossingen en die werkten nogal slecht.

Maar nu niet meer, want Epic Games (de makers van Fortnite) hebben een eigen App Store waar je de game officieel kunt downloaden en spelen op je iPhone. De games zijn ook beschikbaar in de AltStore (je moet daar dan op de grote Epic Games-advertentie klikken in de store).

Om Fortnite te downloaden en installeren op je iPhone, moet je dus eerst de app store van Epic Games downloaden. Daarna kun je vanuit die store Fortnite downloaden en spelen op je iPhone. Let op: dit kan alleen vanuit de EU. Buiten de EU kun je Fornite niet downloaden.

Fortnite downloaden en installeren op iPhone Surf op je iPhone naar Epic Games-website; Tik op ‘Install’ of ‘Install op iPhone’; Tik op ‘Ok’ als je de melding over ‘App-installatie’ krijgt. Ga dan naar ‘Instellingen’ op je iPhone en tik op ‘Sta de apps van Epic Games Inc. toe’ en tik op ‘Toestaan’. Keer terug naar de webbrowser Safari. Tik op de blauwe knop ‘Install’. Kies voor ‘Installeer appmarktplaats’; Als de Epic Games-app is geïnstalleerd tik je erop; Tik de eerste keer op ‘Accept’; Tik op de knop ‘Install’ bij Fortnite en ‘Installeer app’.

Na het downloaden en installeren van Fortnite op je iPhone moet je de game nog even bijwerken. Houd er rekening mee dat het downloaden van de bestanden wel eventjes kan duren, want de update is best groot. Ook moet je dus genoeg ruimte vrij hebben op je iPhone.

Waarom verdween Fortnite uit de App Store?

In 2020 introduceerde Epic Games een eigen betalingssysteem in de populaire game Fortnite. Dit deden ze om de verplichte commissie van 30 procent op in-app aankopen, zoals een nieuwe outfit voor je Fortnite-poppetje, te omzeilen. Dit ging tegen de regels van de App Store in, waarop het spel werd verwijderd.

Vervolgens werd Apple aangeklaagd door Epic. Epic Games beschuldigt Apple onder meer van monopoliegedrag. De rechter gaf toen aan dat het spel geblokkeerd mag blijven, maar dat Apple het ontwikkelaarsaccount van Epic Games niet mag verwijderen. De belangrijke Unreal Engine die aan dit account gekoppeld is, wordt namelijk door heel veel games in de App Store gebruikt.

Na al die jaren liggen Epic Games en Apple nog steeds in de clinch met elkaar. Maar gelukkig is er voor gamers nu toch een manier om Fortnite weer te spelen op je iPhone.