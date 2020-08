Fortnite komt niet terug in Apples App Store. Het bedrijf achter de populaire game, Epic Games, mag wel in de app-winkel blijven. Het voortbestaan van andere spellen die de Unreal Engine van Epic gebruiken komen daardoor niet in gevaar.

Rechter: Fortnite komt niet terug in de App Store

Dat blijkt uit een voorlopige uitspraak van de Californische rechter Yvonne Gonzalez Rogers. Epic Games spande een spoedzitting aan tegen Apple omdat de iPhone-maker vorige week het populaire spel Fortnite uit de App Store verwijderde. Ook dreigde Apple de ontwikkelaarslicentie van Epic in te trekken.

Rogers vindt dat de games-uitgever vooral zichzelf in de nesten heeft geholpen. “Epic Games is berekenend te werk gegaan door zich niet aan de regels van de App Store te houden. Naar mijn mening kun je daarom niet van onherstelbare schade spreken omdat je die schade zelf hebt veroorzaakt”, aldus de rechter.

Rogers denkt dat de gamemaker er verstandig aan doet om terug te komen op haar standpunt. “Epic hoeft haar beslissing (door Fortnite-spelers via haar eigen betaalsysteem te laten betalen, en niet die van Apple – iPhoned) alleen maar terug te draaien, en dan ondervindt geen van beide partijen schade.”

Verder is de rechter van mening dat de ontwikkelaarslicentie van Epic Games niet geschrapt hoeft te worden. Hetzelfde geldt voor games die de Unreal Engine gebruiken. Veel spellen in de App Store maken gebruik van deze techniek, die door Epic Games is gebouwd. Rogers vindt het, in het belang van de App Store, daarom niet wenselijk om deze game engine te verbannen.

Epic: Fortnite is meer dan een game

Na deze uitspraak konden advocaten van Apple en Epic hun standpunten toelichten. Laatstgenoemde kwam vooral voor het belang van klanten op. “U vraagt ons nu dus om onze klanten meer te laten betalen dan nodig is?”, vroeg de advocaat van Epic zich af.

Ook wees de games-uitgever erop dat Fortnite volgens hen meer een sociaal platform is en niet slechts een game. Fortnite is naar eigen zeggen een belangrijk communicatiemiddel, helemaal in coronatijden.

Apple reageerde door te stellen dat Epic contractbreuk heeft gepleegd. Vervolgens heeft de uitgever hiervan geprofiteerd (door minder commissie af te dragen – iPhoned) en klanten nu ‘in de vuurlinie’ staan. Hiermee bedoelt Apple dat nieuwe spelers nu de dupe zijn, omdat Fortnite niet meer in de App Store staat.

Hierop gaf rechter Rogers aan dat er momenteel twee contracten door elkaar gehaald worden. Apple heeft namelijk een contract met Epic Games, de uitgever van onder meer Fortnite, en Epic International, de eigenaar van de eerder beschreven Unreal Engine. Volgens de rechter staan deze twee los van elkaar en moeten ze dan ook individueel behandeld worden.

Uitspraak volgt

De definitieve uitspraak in de zaak volgt snel, aldus Rogers. Het is mogelijk dat de rechter dan nog terugkomt op haar voorlopig oordeel. Wil je in de tussentijd weten hoe het met je V-Bucks zit? Check dan onze antwoorden op de meest gestelde vragen over Fortnite en de App Store. Onze redacteur Lars vindt de spoedzitting van Epic Games in ieder geval goed getimed. Lees waarom in zijn opinie.