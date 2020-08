Dat Epic Games uitgerekend nu Apple uitdaagt met Fornite is geen toeval. Het drijft een discussie over de machtspositie van Apple naar een kookpunt. Maar gaat er nu ook iets veranderen?

Fornite daagt Apple terecht uit

Toen Epic Games gisteren een nieuwe betaaloptie toevoegde aan Fornite wist het bedrijf heel goed wat er boven hun hoofd hing. Met de betaalfunctie konden spelers de commissie van Apple en Google omzeilen, waardoor ze voor minder geld in-app aankopen konden doen. Goed nieuws voor spelers, maar niet voor Apple: de populairste game van het moment overtrad de regels en moest verwijderd worden.

Apple (en later ook Google) kon niet anders dan het spel verwijderen. Hier zit ook een groot verschil tussen Google en Apple: op Android kun je games ook buiten de Play Store om installeren, maar op iOS is de App Store van Apple je enige optie. Dat klinkt al meteen meer als een monopoliepositie.

Voor Epic Games was dit precies wat ze wilden: vlak na de beslissing van Apple kwam de marketingmachine van Fortnite op gang met een campagne die de ontwikkelaar duidelijk al volledig had uitgedacht.

Epic schildert Apple af als slechterik

Op social media verscheen een video waarin Fornite de klassieke ‘1984’ reclame van Apple parodieert. De video eindigt met de boodschap: “Epic Games gaat de strijd aan met het App Store-monopolie. Als reactie blokkeert Apple Fortnite op miljarden apparaten. Doe mee met het gevecht en voorkom dat 2020 het nieuwe 1984 wordt.” De video sloot af met de hashtag #FreeFortnite, een hashtag die al snel trending werd op Twitter.

Niet veel later spande Epic Games een rechtszaak aan tegen Apple met duidelijke taal: Apple is te machtig en maakt hier misbruik van door ontwikkelaars 30 procent van hun inkomsten te laten afgeven.

Dat zit zo: Apple heeft een strikte regel voor alle apps en games in de App Store. Al het geld dat je via een iOS-app verdient moet via Apple gaan en daarbij draag je percentage van dertig procent af.

Dat is ook de reden dat een Netflix-abonnement en in-app aankopen van veel games duurder zijn op je iPhone dan op je computer: ontwikkelaars halen noodgedwongen de prijzen omhoog om dit tarief van dertig procent op te vangen. Geen verrassing dus dat Spotify al snel zijn steun uitsprak voor de actie van Epic Games.

Bijzonder slechte timing voor Apple

De timing van deze rel is ook zorgvuldig gekozen: vorige week moesten Apple en Google zich nog in de rechtszaak verantwoorden over hun machtspositie en de afgelopen maanden zijn meerdere rechtszaken aangespannen over dit onderwerp.

Deze week nog trok Microsoft de stekker uit een gamingdienst voor iOS omdat de regels van de App Store te streng zouden zijn. Al deze voorbeelden komen op hetzelfde neer: Apple is te machtig geworden, neemt een oneerlijke hoeveelheid geld af en concurreert ondertussen ook nog eens met veel apps door eigen alternatieven aan te bieden.

En daar hebben de ontwikkelaars zeker een punt: de App Store is inmiddels zo groot geworden dat het voor een ontwikkelaar onmogelijk is om dit platform te negeren, maar dat betekent ook dat je dus verplicht bent om je aan die dertig procent te houden. Volgens Apple is dat eerlijk: ‘alle ontwikkelaars moeten zich aan deze regels houden, waardoor er een eerlijke markt ontstaat.’

Maar daarbij vergeet Apple dat een dienst als Apple Music vrij spel heeft, standaard op iedere iPhone staat en die dertig procent in eigen zak steekt. Dan wordt het voor Spotify wel erg lastig om daarmee te concurreren, tenzij ze zich erbij neerleggen en minder winst maken op alle abonnementen die via de iOS-app worden afgesloten.

Kleine ontwikkelaars hebben hier het meeste te winnen

Nu zal Epic Games niet wakker liggen van deze dertig procent, het bedrijf heeft al zoveel verdiend met Fornite dat ze prima deze commissie konden afdragen. Maar het gaat hier duidelijk om het grote plaatje: er moet iets veranderen aan de strikte regels van Apple. Een gigantisch bedrijf als Epic is de enige die het kan maken om op deze manier Apple het hoofd te bieden.

Laten we vooral hopen dat er voor kleine ontwikkelaars nu iets verandert, zodat ze de optie krijgen om het gesprek met Apple aan te gaan over dit onderwerp. Voor een gigant als Epic Games is de commissie goed te betalen, maar voor een klein team dat zijn eerste game uitbrengt kan zo’n groot percentage het verschil zijn tussen faillissement en succes.

Apple staat nu voor een duivels dilemma: Epic Games gelijk geven en daarmee aan andere ontwikkelaars laten zien dat hun tarieven inderdaad oneerlijk zijn en er op deze manier mee onderhandeld kan worden. Of de strijd met Epic aangaan en daarmee een jonge Fortnite-spelende doelgroep de rug toekeren die Apple nu nog als een hip bedrijf ziet. En dat alles een paar maanden voordat de nieuwste iPhones worden aangekondigd. Wordt ongetwijfeld vervolgd.