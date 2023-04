Ford blijft CarPlay wél ondersteunen – Tesla weigert nog steeds

Niet alle auto’s ondersteunen CarPlay, maar Ford heeft aangegeven dit wél te blijven doen. Dit in tegenstelling tot Tesla.

Ford blijft CarPlay ondersteunen

Gebruik jij CarPlay geregeld in je auto én heb je een auto van Ford? Dan is er goed nieuws, want Ford heeft aangegeven CarPlay voorlopig te blijven ondersteunen. Daarmee reageert het bedrijf op de keuze van General Motors om nieuwe auto’s geen ondersteuning voor CarPlay meer te geven. In plaats daarvan gaat General Motors samenwerken met Google om een vervanging voor CarPlay te maken.

General Motors zit achter automerken als Chevrolet, GMC, Buick en Cadillac. Nieuwe auto’s van deze merken werken straks dus enkel nog met Google. Ford heeft nu in een statement gezegd dat het bedrijf absoluut geen plannen heeft om Apple’s CarPlay in de ban te doen. Ford zet juist in op de ondersteuning van CarPlay, om zo de concurrentie aan gaan met merken die géén CarPlay meer hebben.

Tesla ondersteunt nog steeds geen CarPlay

Eén van deze merken zonder CarPlay-ondersteuning is Tesla. Het bedrijf van Elon Musk werkt nog steeds niet samen met Apple’s autosysteem en het lijkt er ook niet op dat daar binnenkort verandering in komt. Musk heeft nooit interesse getoond in CarPlay en houdt voorlopig vast aan Tesla’s eigen besturingssysteem.

Die keuze is niet gek, want in principe biedt Tesla’s besturingssysteem alle functies die CarPlay ook heeft. Daardoor is er voor Musk geen reden om over te stappen op het besturingssysteem van een grote concurrent als Apple. Dat neemt natuurlijk niet weg dat CarPlay net iets fijner werkt, zeker als je een iPhone hebt. Voorlopig moeten Tesla-gebruikers het dus zonder CarPlay doen.

CarPlay 2.0 komt eraan

Ford blijft CarPlay voorlopig dus wel nog ondersteunen. En dat is goed nieuws, want Apple heeft aangekondigd dat er een nieuwe versie van CarPlay komt. De nieuwe generatie is een flinke uitbreiding op de eerste versie van CarPlay en verschijnt nog dit jaar. In deze nieuwe versie moet CarPlay alle schermen in je auto over kunnen nemen en is de software van het besturingssysteem veel beter te personaliseren.

Met CarPlay 2.0 wordt het daarnaast mogelijk om nog meer functies van je auto te bedienen, zo kun je straks bijvoorbeeld de temperatuur in je auto ook via CarPlay instellen. Ford heeft al aangegeven ook de nieuwe generatie van CarPlay te ondersteunen. Benieuwd welke merken CarPlay 2.0 nog meer gaan krijgen? Lees dan hier meer over CarPlay 2.0.

