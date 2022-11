Waarom je Apple TV Plus-serie For All Mankind absoluut niet mag missen

Zoek je nog wat te kijken en heb je Apple TV Plus? Dan mag je For All Mankind absoluut niet missen, zelfs als je niets met ruimtereizen hebt!

For All Mankind is een must watch

Op de overvolle streamingmarkt is er altijd wel wat te kijken. Als een serie dan niet interessant lijkt of niet direct in het eerste uur bevalt, dan stap je zo over naar de volgende. De serie For All Mankind op Apple TV Plus moet je echt een kans geven. Naast series zoals Ted Lasso en Severance is dit namelijk ook een must watch!

Een origineel concept

For All Mankind volgt een alternatieve versie van de geschiedenis. Zoals je weet hebben de Amerikanen de eerste stap op de maan gezet, maar wat als dat niet zo was? In For All Mankind zijn het Russen die als eerste op de ruimtesteen stappen. Dat klinkt als een kleine aanpassing, maar het zorg voor een compleet andere realiteit.

Want de Verenigde Staten laten het er natuurlijk niet bij en zetten alles op alles om de Russen te verslaan in de ruimterace. Dat betekent dat er meer geld gaat naar onderzoek, meer ruimtereizen worden gemaakt, dat vrouwen eerder de ruimte in gaan en dat de technologische ontwikkeling op aarde ook een doorstart maakt.

Dat is allemaal heel erg Amerikaans. De serie roemt de NASA en het land van onbeperkte mogelijkheden als de ultieme good guys, maar daar moet je een beetje langs kijken. For All Mankind is bovenal een optimistische serie over wat de mensheid kan bereiken als het haar best doet.

Gedragen door de personages

Net zoals Ted Lasso een serie is over een voetbalclub, maar eigenlijk niet of voetbal gaat, is For All Mankind een serie die vooral gedragen wordt door de personages. Dit is sciencefiction, maar vergeleken met andere series in het genre is het veel menselijker.

In essentie is dit een dramaserie over mensen op hun werk en thuis, met fantastisch geschreven personages. Met onder andere boom van een vent Joel McKinnon in de hoofdrol als de ‘all american’ stoere astronaut en de op Elon Musk gebaseerde entrepreneur Dev Ayesa die alles op alles zet om naar Mars te kunnen. Zelfs ons eigen Wubbo Ockels heeft een kleine rol.

Toch zijn het de situaties in de ruimte waarbij deze personages in uitzonderlijke omstandigheden worden geplaatst die de hoogtepunten vormen van de serie. En dan bedoel ik echt op het puntje van je stoel zitten door de spanning.

Het wordt na het eerste seizoen beter

Er is niets zo irritant als iemand die zegt: nee, na zoveel afleveringen of seizoenen wordt de serie pas echt goed. Maar For All Mankind wordt elk seizoen beter. Dat betekent niet dat het eerste seizoen slecht is. Dit eerste seizoen zet de basis neer, introduceert alle personages en is zeer vermakelijk. Alleen weet de serie zich daarna steeds te overtreffen met de al gevestigde personages en nieuwe situaties.

Een hele slimme manier om de serie interessant te houden is dat er elk seizoen een tijdsprong van tien jaar plaatsvindt. Dat is eventjes desoriënterend, maar omdat de meeste personages terugkeren met een iets ander kapsel en wat make-up om hen ouder te doen lijken, zit je zo weer in het verhaal. Door de tijdsprongen heb je ook een dubbel zo interessant verhaal, omdat de makers zowel het moment zelf als tien jaar aan gebeurtenissen te vertellen hebben.

Daarnaast geven deze tijdsprongen de serie de mogelijkheid om ook sprongen in technologie te maken. Door alle promo-afbeeldingen en trailers weet je waarschijnlijk al dat de serie op een gegeven moment de reis naar Mars maakt en dat geeft de serie weer een hele andere vibe.

Vierde seizoen komt eraan

Het mooie is dat je nu drie seizoenen kunt bingen en dat het vierde seizoen al is bevestigd. Het wordt waarschijnlijk wel steeds moeilijker voor de acteurs die er vanaf het begin bij waren, want die moeten hun personages weer tien jaar ouder spelen. Het ligt daarom voor de hand dat de focus meer op de volgende generatie komt te liggen. Gezien de stijgende kwaliteit in de vorige seizoenen komt dat vast goed.

