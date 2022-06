Sciencefictionserie ‘For all Mankind’ is nu gratis te bekijken op Apple TV Plus

For All Mankind van Apple TV Plus is terug met een derde seizoen! Om dat te vieren heeft Apple een ludieke actie. Je kijkt de sciencefictionserie nu voor een deel gratis. Lees in dit artikel hoe je dat doet.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Kijk het eerste seizoen van ‘For All Mankind’ nu op Apple TV Plus

Heb jij (nog) geen Apple TV Plus, maar wil je wel (legaal) naar de geprezen serie For All Mankind kijken? Goed nieuws! Dat kan nu, en je hebt er niet eens een abonnement voor nodig! Nu kunnen er meer mensen genieten van deze sciencefictionserie. Lees in dit artikel hoe je For All Mankind van Apple TV Plus gratis kijkt en wat de voorwaarden zijn.

Hoe kijk je ‘For All Mankind’ gratis op Apple TV Plus?

Het enige wat je hoeft te doen om de sciencefictionserie te kijken is naar de Apple TV Plus-app te gaan op je Mac, iPhone of iPad en op ‘Speel gratis aflevering af’ te tikken. Je kunt dan het eerste seizoen helemaal gratis kijken. Hiervoor moet je wel een betaalmethode, zoals iDEAL of een creditcard gekoppeld hebben aan je Apple ID. Wil je meer van de serie zien? Dan moet je een abonnement nemen op de streamingdienst. Dat kan hieronder.

De serie is een realistische weergave van de pogingen van de mensheid om het heelal te koloniseren. Dit gaat natuurlijk erg langzaam. Geen wonder dat seizoenen soms een decennia overslaan.

De schrijver Ronald D. Moore is geen onbekende in de wereld van de sciencefiction. Zo hielp hij dertig jaar terug Star Trek te maken en produceerde hij de cult-show Battlestar Galactica.

Gratis kijken op Apple TV Plus

Hoewel er veel concurrenten op de markt zijn, heeft Apple TV Plus inmiddels een aardige naam opgebouwd. Dit deden ze met voetbalcoach Ted Lasso (de eerste grote hit voor de service) en onlangs met CODA.

Apple TV Plus won eerder dit jaar een Oscar voor deze film. Dit was de eerste film van van een streamingsdienst die deze prestigieuze prijs won. Naast films en series heeft Apple ook documentaires. Check bijvoorbeeld de dino-serie Prehistoric Planet met de stem van David Attenborough.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wil jij naast het gratis eerste seizoen, ook het nieuwe seizoen van For All Mankind op Apple TV Plus kijken? Dat kan gratis door een proefabonnement van zeven dagen af te sluiten. Heb je nét een nieuw Apple apparaat gekocht? Dan krijg je drie maanden gratis Apple TV Plus.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple TV Plus-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.