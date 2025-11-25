iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd!

De iPhone Fold verschijnt al in 2026 (maar schrik niet van de prijs!)

Maurice Snijders
25 november 2025, 11:14
2 min leestijd
De eerste vouwbare iPhone (Fold) komt in 2026 op de markt en krijgt zoals het er nu uitziet een behoorlijk forse prijs. Dit moet je weten.

De iPhone Fold verschijnt in 2026 voor een flinke prijs

Na jaren van ontwikkeling komt Apple in 2026 met de eerste vouwbare iPhone en dat wordt waarschijnlijk een nieuw high-end model – volgens een nieuw gerucht krijgt de Fold namelijk een zeer hoge prijs.

De vouwbare iPhone van Apple zou volgens een schatting van analist Arthur Liao van Fubon Research maar liefst 2399 dollar kunnen gaan kosten. Er zijn al verschillende prijsschattingen gedaan, maar deze laatste schatting ligt aan de hoge kant.

fold prijs

Eerdere schattingen

Apple-analist Ming-Chi Kuo zei eerder al dat hij verwacht dat de iPhone Fold tussen de 2000 en 2500 dollar zal kosten. Mark Gurman van Bloomberg verwacht dat de prijs van de Fold ergens rond de 2000 dollar zal liggen. De vouwbare iPhone wordt duur vanwege de hoogwaardige onderdelen die Apple van plan is te gebruiken. Volgens Fubon Research zullen met name het scherm en het scharnier de prijs naar boven duwen.

De vraag naar het toestel zal afhangen van de prijs die Apple uiteindelijk kiest, maar Fubon denkt dat Apple in 2026 ongeveer 5,4 miljoen exemplaren zou kunnen verkopen. De wereldwijde vraag naar smartphones daalt mogelijk in de loop van het jaar, waardoor vouwbare toestellen nog de enige blikvangers zijn op de smartphone-markt.

Meer upgrades

Apple werkt naar verluidt ook aan camera-upgrades voor 2026. Zo produceert het bedrijf waarschijnlijk voor het eerst een smartphone-lens met een variabel diafragma voor de iPhone 18 Pro-modellen. Het ziet er vooralsnog niet naar uit dat de ‌iPhone‌ Fold deze lens met variabel diafragma krijgt. Volgens geruchten krijgt de Fold wel een dubbele camera aan de achterzijde, met een groothoek- en ultragroothoeklens. Daarnaast verwachten we ook twee camera’s aan de voorzijde.

Als de iPhone Fold inderdaad 2399 dollar gaat kosten, is dat zo'n beetje het dubbele van de prijs die je nu voor de iPhone 17 Pro Max betaalt. Het is ook beduidend meer dan de prijs van de directe concurrenten Samsung Galaxy Z Fold 7 (1999 dollar) en Google Pixel 10 Pro Fold (1799 dollar). Wat de prijs van de iPhone Fold uiteindelijk gaat worden, blijft nog even afwachten.

Bron afbeelding: macromors
Geruchten iPhone Apple

