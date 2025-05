Let op: hier staat de eerste Nederlandse flitspaal die iPhones achter het stuur herkent

De eerste Nederlandse flitspaal die iPhones achter het stuurt herkent is begonnen met het uitdelen van boetes. Langs deze weg staat de flitspaal!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Flitspaal herkent iPhones

Ben je veel onderweg met de auto? In dat geval moet je vanaf nu goed opletten, want Nederland heeft er een nieuw type flitspaal bij. Het gaat om een focusflitser, die controleert of bestuurders van een auto een mobiele telefoon gebruiken tijdens het rijden. De eerste Nederlandse flitspaal die iPhones herkent werd al in februari geplaatst, maar deelde nog geen boetes uit. Daar komt nu verandering in.

De Nederlandse overheid heeft de eerste focusflitser van februari tot en met april getest. De beelden van de flitspaal werden onderzocht, om te controleren of iPhones (en andere smartphones) duidelijk waren vastgelegd. Inmiddels is de kwaliteit van de beelden goedgekeurd, waardoor de nieuwe flitspaal in gebruik is genomen. Herkent de focusflitser een smartphone achter het stuur? Dan volgt een boete van 430 euro.

Hier staat de focusflitser

De nieuwe flitspaal is de afgelopen maanden technisch uitgebreid getest op de N230 in Utrecht. Dat is niet de locatie waar de eerste focusflitser sinds maandag 19 mei 2025 in gebruik is, die staat in Den Haag. Langs de Ypensburgse Stationsweg in Den Haag staat nu de eerste flitspaal, die iPhones en andere mobiele telefoons achter het stuur registreert. De komende maanden volgen meer focusflitsers op verschillende locaties door het hele land.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De beelden van de focusflitser leveren overigens niet per direct een boete op. Ze worden eerst gecontroleerd door een buitengewoon opsporingsambtenaar. Bij deze controle wordt bevestigd of de flitspaal inderdaad een iPhone of ander mobiel toestel achter het stuur heeft geregistreerd. Is dat het geval? Dan krijg je niet veel later een boete van 430 euro thuisgestuurd. Dat is één van de hoogste verkeersboetes die Nederland kent.

Veilige optie: CarPlay

Volgens de overheid is het registreren van iPhones en andere smartphones met de nieuwe flitspaal nodig om de veiligheid op de weg te verbeteren. Eerder onderzoek toonde aan dat maar liefst 75 procent van de weggebruikers wel eens een smartphone achter het stuur vastheeft. De nieuwe flitspaal moet dat percentage omlaag brengen. Focusflitsers worden de komende tijd vooral op N-wegen en drukke wegen binnen de bebouwde kom geplaatst.

Gebruik je jouw iPhone om te navigeren in de auto of om naar muziek te luisteren? In dat geval is CarPlay een veilige manier om je iPhone achter het stuur te gebruiken. Nieuwere auto’s zijn vaak voorzien van een mediasysteem met ondersteuning voor CarPlay. Op die manier krijg je toegang tot de belangrijkste apps van je iPhone, zonder je telefoon erbij te pakken.

Met CarPlay voorkom je hoge boetes van de flitspaal én kun je jouw iPhone veilig gebruiken. Wil je CarPlay graag draadloos gebruiken in je auto? Bekijk dan hier wat de beste dongles zijn om je iPhone zonder kabel te verbinden met CarPlay!