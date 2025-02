Eerste Nederlandse flitspaal die telefoon achter stuur herkent: hier staat die

Autobestuurders opgelet! In Nederland is de eerste flitspaal geplaatst, die registreert of weggebruikers hun telefoon gebruiken achter het stuur. Hier staat de nieuwe flitser!

Nieuwe Nederlandse flitser

Nederland heeft er sinds deze week een focusflitser bij. Dit is een nieuw type flitspaal, die controleert of bestuurders van een auto een mobiele telefoon gebruiken tijdens het rijden. Registreert de flitser een mobiel apparaat achter het stuur? Dan maakt de focusflitser een foto, die wordt gecontroleerd bij het Centraal Justitieel Incassobureau. Blijkt daar dat er inderdaad een telefoon achter het stuur is gebruikt? In dat geval volgt een hoge boete.

Voor het gebruiken van een telefoon achter het stuur krijg je in Nederland een boete van maar liefst 430 euro thuisgestuurd. Dat is overigens niet het gehele bedrag, want daar komt nog negen euro aan administratiekosten bij. Het was al veel langer verboden om je iPhone (of andere apparaten) achter het stuur te gebruiken, maar het is voor het eerst dat dit vastgelegd kan worden door een flitspaal.

Hier staat de flitspaal

Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid heeft de eerste focusflitser op maandag 10 februari 2025 geïnstalleerd in Nederland. De flitspaal staat in Den Haag, aan de Professor B.M. Teldersweg. Binnenkort volgen er nog meer focusflitsers, in totaal worden er vijftig van deze nieuwe flitspalen geplaatst in Nederland. Deze blijven niet op dezelfde plekken staan, maar zullen rouleren door het gehele land.

De komende weken wordt de nieuwe focusflitser in Den Haag getest. Pas daarna volgen de eerste boetes, dat gebeurt naar verwachting in april 2025. Naast Den Haag krijgen ook steden in Utrecht en Noord-Holland focusflitsers langs de weg op de korte termijn. Het is nog niet bekend waar de nieuwe flitspaal nog meer wordt geplaatst. Het gaat in ieder geval om locaties door heel Nederland.

iPhone toch gebruiken

De nieuwe flitspaal moet ervoor zorgen dat weggebruikers in Nederland geen telefoon meer gebruiken achter het stuur. Uit eerder onderzoek is gebleken dat 75 procent van de automobilisten wel eens een telefoon achter het stuur gebruikt. Dat is een enorm hoog percentage, dat een risico vormt voor de veiligheid op de weg. Met het plaatsen van de nieuwe focusflitsers is het de verwachting dat dit percentage over een tijd afneemt.

Het is met CarPlay al langer mogelijk om je iPhone op een veilige manier achter het stuur te gebruiken. Nieuwere auto’s zijn vaak voorzien van een mediasysteem met ondersteuning voor CarPlay. Op die manier krijg je toegang tot de belangrijkste apps van je iPhone, zonder je telefoon erbij te pakken. Wil je CarPlay graag draadloos gebruiken in je auto? Bekijk dan hier wat de beste dongles zijn om je iPhone zonder kabel te verbinden met CarPlay!