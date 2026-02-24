Opgelet als je Flitsmeister gebruikt: kans op verkeersboetes is véél groter

Gebruik jij applicaties als Flitsmeister wanneer je onderweg bent met de auto? Let dan goed op, want de kans op een verkeersboete is met Flitsmeister juist veel groter!

Flitsmeister

Als je veel onderweg bent met de auto zijn applicaties om te navigeren tegenwoordig onmisbaar. Met apps als Apple Kaarten en Google Maps kom je (meestal) probleemloos aan op je bestemming. Deze navigatiediensten tonen welke afslag je moet nemen, waar werkzaamheden zijn en wat de maximumsnelheid op iedere weg is. Tijdelijke flitspalen ontbreken in deze applicaties, om die te zien moet je speciale diensten als Flitsmeister gebruiken.

Heb jij Flitsmeister op je smartphone geïnstalleerd? En ga je niet meer zonder de navigatiedienst de weg op om verkeersboetes te voorkomen? Dat kun je beter niet doen, want het tegenovergesteld blijkt waar. Uit onderzoek onder duizend automobilisten komt volgens Independer naar voren dat bestuurders die apps als Flitsmeister gebruiken juist vaker verkeersboetes ontvangen. Dat is opvallend, omdat de navigatiedienst is bedoeld om dergelijke boetes te vermijden.

Meer verkeersboetes

Uit de enquête van Independer blijkt dat van automobilisten zonder een applicatie als Flitsmeister slechts 19 procent een verkeersboete heeft gekregen in het afgelopen jaar. Onder automobilisten die wél een flitsapp gebruiken ligt dit percentage veel hoger. Van deze groep heeft maar liefst 41 procent afgelopen jaar een verkeersboete ontvangen. Bestuurders met apps als Flitsmeister krijgen dus twee keer zo vaak een verkeersboete in vergelijking met automobilisten die deze applicaties niet gebruiken.

Flitsmeister waarschuwt weggebruikers voor het merendeel van de flitspalen, maar dat zorgt dus niet voor minder verkeersboetes. Dat heeft verschillende oorzaken, zo zijn niet alle verkeerscontroles opgenomen in applicaties als Flitsmeister. Automobilisten houden zich vermoedelijk minder snel aan de verkeersregels, wanneer ze geen waarschuwing van soortgelijke apps als Flitsmeister ontvangen. Vervolgens worden ze alsnog geflitst door een verkeerscamera die niet is opgenomen in de navigatiedienst.

Langer onderweg

Automobilisten die applicaties als Flitsmeister gebruiken zijn volgens Independer ook vaker onderweg. Daar ligt dus de tweede oorzaak, want een langere reistijd betekent ook meer kans op een verkeersboete. Die boetes zijn in Nederland relatief hoog, zo betaal je voor het gebruiken van een telefoon achter het stuur 440 euro. Door rood rijden kost je 310 euro, voor parkeerovertreding is dat 130 euro. Deze bedragen zijn exclusief de administratiekosten, die komen er dus nog bij.

Door het onderzoek van Independer is in ieder geval duidelijk dat applicaties als Flitsmeister er niet voor zorgen dat je minder verkeersboetes ontvangt. Het advies blijft natuurlijk om je altijd aan de verkeersregels te houden, ook als er geen flitspaal staat of verkeerscontrole is. Dat houdt het verkeer niet alleen veilig, maar voorkomt ook dat je een hoog bedrag aan een verkeersboete kwijt bent. Wil je meer weten over navigatiediensten als Flitsmeister? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!