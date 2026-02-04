Flitsmeister zet er een punt achter: dit verandert er bij de navigatiedienst

Flitsmeister gaat veranderen, want het bedrijf stopt per direct met een dienst. In plaats daarvan komt Flitsmeister met een nieuw apparaatje!

Update 4-2-2026: Flitsmeister heeft bekendgemaakt te stoppen met de Flitsmeister One! In plaats daarvan komt de navigatiedienst met een nieuw toestel voor op je dashboard.

Flitsmeister zet er een punt achter

Ben je regelmatig onderweg met de auto? In dat geval heb je vast al eens Flitsmeister geïnstalleerd. Met de applicatie kom je probleemloos aan op je bestemming, terwijl je meldingen krijgt van trajectcontroles en flitspalen. Zo voorkom je dat je een verkeersboete krijgt, maar daar heb je sinds woensdag 4 februari 2026 een nieuwe optie bij. Het bedrijf stopt met de Flitsmeister One en komt met een ander kastje voor op je dashboard.

De Flitsmeister One is een apparaatje dat je kunt bevestigen op het dashboard van de auto. Het toestel zorgt ervoor dat de Flitsmeister-app automatisch wordt opgestart op je smartphone, zodra de auto vertrekt. Op die manier vergeet je nooit meer Flitsmeister aan te zetten tijdens je autorit. Flitsmeister heeft nu bekendgemaakt te stoppen met Flitsmeister One, in plaats daarvan introduceert het bedrijf de Flitsmeister Dot.

Flitsmeister Dot

Het bedrijf stopt met de Flitsmeister One en brengt ter vervanging de Flitsmeister Dot op de markt. Het nieuwe toestel heeft een kleine ronde vorm en is eenvoudig op het dashboard te bevestigen. De Flitsmeister-app heb je niet meer nodig, want het nieuwe kastje start automatisch op wanneer de auto vertrekt. Het apparaatje geeft vervolgens met geluidsignalen aan dat er verkeershinder, flitsers en andere gevaren op de weg zijn.

De Flitsmeister Dot is op te laden met een usb-c-kabel en houdt het bij normaal gebruik tot duizend kilometer vol. Je betaalt 49,99 euro voor het nieuwe apparaatje, waarvoor je geen abonnement nodig hebt. Met de Flitsmeister Dot wil het bedrijf ervoor zorgen dat je niet meer wordt afgeleid tijdens het rijden. Zo heeft het kastje geen scherm en heb je dus ook geen smartphone meer nodig. Door middel van geluidsignalen blijf je op de hoogte van waarschuwingen.

Alternatieven voor Flitsmeister

Flitsmeister werd opgericht in februari 2010 en bestaat deze maand zestien jaar. De afgelopen jaren heeft de dienst veel veranderingen doorgevoerd, zo zijn gratis functies als CarPlay en Android Auto achter een betaalmuur verdwenen. Wil je Flitsmeister toch in de auto gebruiken, zonder maandelijkse abonnementskosten? Dan is de Flitsmeister Dot nu een interessante optie.

Flitsmeister zet dus geen punt achter de navigatiedienst zelf, maar komt met de Flitsmeister Dot. Inmiddels zijn er genoeg andere navigatiediensten die je kunt gebruiken om je volgende bestemming te bereiken. Zo functioneren Apple Kaarten, Waze, TomTom GPS en Google Maps steeds beter op zowel je smartphone als op het scherm van je auto. Wil je weten welke voordelen iedere navigatiedienst biedt? Bekijk dan hier alle vergelijkingen tussen de platforms, zodat je precies weet welke app je het beste op je smartphone kunt installeren:

