Flitsmeister heeft een nieuwe functie – en die wil je direct gebruiken

Flitsmeister is al lang veel meer dan alleen een flitser-app en er komt nu weer een handige nieuwe functie bij die je direct wilt gebruiken.

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Deze nieuwe functie van Flitsmeister wil je direct gebruiken

Flitsmeister is de afgelopen jaren uitgegroeid van een eenvoudige flitser-app tot een complete mobiliteits-app. Zo kun je de app ook gebruiken om te navigeren en te parkeren. Daar komt nu weer een handige functie bij: Carwash.

Door Carwash te gebruiken, maakt Flitsmeister een bezoek aan de wasstraat een stuk eenvoudiger. In de app zie je direct welke aangesloten wasstraten zich bij jou in de buurt bevinden. Vervolgens kies je het gewenste wasprogramma en reken je dat meteen af via Flitsmeister. Eenmaal aangekomen bij de wasstraat hoef je vervolgens alleen nog je kenteken te laten herkennen. Een betaalpas, QR-code of papieren voucher is niet meer nodig.

Flitsmeister wordt steeds completer

Carwash is niet de eerste uitbreiding die Flitsmeister de afgelopen jaren heeft gekregen. Naast waarschuwingen voor flitsers, files, ongevallen en naderende hulpdiensten kun je de app inmiddels ook gebruiken voor navigatie, mobiel parkeren, ritregistratie en het automatisch betalen van tol op de A24 (Blankenburgverbinding).

Door al deze functies samen te brengen, hoef je tijdens een autorit steeds minder verschillende apps te gebruiken. Dat maakt Flitsmeister voor veel automobilisten een stuk aantrekkelijker dan een traditionele flitser-app.

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Waarom deze functie handig is

Door de nieuwe Carwash-functie van Flitsmeister te gebruiken, bespaar je vooral veel tijd. Je hoeft niet meer uit te zoeken welke betaalmethode een wasstraat ondersteunt of ter plekke nog af te rekenen bij een betaalautomaat. Alles wordt vooraf geregeld via de app, zodat je bij aankomst vrijwel direct aan de beurt bent.

De functie wordt de komende tijd gefaseerd uitgerold en werkt voorlopig alleen bij aangesloten wasstraten. Flitsmeister verwacht het aantal deelnemende locaties de komende maanden verder uit te breiden. Daardoor kunnen steeds meer automobilisten gebruikmaken van de nieuwe dienst. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!