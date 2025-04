Flitsmeister voegt irritante functie toe (die je niet kunt uitschakelen)

Flitsmeister heeft een irritante functie toegevoegd die niet-betalende gebruikers niet uit kunnen zetten. Betalen lijkt de enige oplossing.

Flitsmeister voegt irritante functie toe

Als je de app van Flitsmeister gebruikt, weet je dat er geregeld een nieuwe functie aan wordt toegevoegd. Veel van die functies zijn zonder meer verbeteringen, zoals waarschuwingen voor wegwerkzaamheden of voor voorwerpen op de weg. Toch is de kans groot dat je de afgelopen tijd hebt gemerkt dat er ook onzinnige dingen worden toegevoegd.

Sinds een aantal weken krijg je namelijk om de haverklap de waarschuwing “Je nadert een verkeerscamera” te zien. En daar heb je als automobilist dus helemaal niets aan! Het irritante eraan is dat de Nederlandse snelwegen behoorlijk vol staan met verkeerscamera’s en het aantal meldingen daardoor regelmatig de spuigaten uitloopt!

Irritatie dankzij een opgelost probleem

De irritante functie van Flitsmeister is ontstaan doordat het bedrijf een al langer bestaand probleem heeft opgelost. Lange tijd werd namelijk praktisch elke camera langs de snelweg als flitser gezien (voornamelijk door nietsvermoedende automobilisten), met enorm veel nepmeldingen tot gevolg. Door onderscheid te maken met de verkeerscamera’s, heeft Flitsmeister dit probleem gelukkig wel opgelost.

Maar het bedrijf heeft dus tegelijkertijd een nieuw probleem geïntroduceerd. Afhankelijk van de route die je rijdt, word je momenteel al snel helemaal gek van de waarschuwingen voor verkeerscamera’s. Hier heeft Flitsmeister niet over nagedacht, want voor niet-betalende gebruikers is het helaas niet mogelijk om deze nutteloze functie uit te schakelen.

Flitsmeister heeft inmiddels wel kenbaar gemaakt op de hoogte te zijn van de irritaties omtrent de functie en belooft het probleem in een latere update op te lossen. Wanneer we die update kunnen verwachten, blijft vooralsnog onduidelijk. Zo gauw die er is, lees je dat uiteraard direct op iPhoned. In de tussentijd kunnen we eigenlijk alleen maar aanraden om een alternatieve gratis app zoals Waze te gebruiken.