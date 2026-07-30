Flitsmeister verrast: deze 3 betaalde functies kun je nu gratis gebruiken

Flitsmeister stelt in het kader van de aankomende Europese flitsmarathon drie betaalde functies gratis beschikbaar – doe er je voordeel mee!

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Deze 3 betaalde functies van Flitsmeister zijn nu gratis

Ben je binnenkort veel met de auto op pad? Houd er dan rekening mee dat er tussen 3 en 9 augustus extra op snelheid wordt gecontroleerd. In die periode organiseert ROADPOL (European Roads Policing Network) namelijk opnieuw een grootschalige flitsmarathon in heel Europa. Flitsmeister helpt je een handje door per direct drie betaalde functies van de app tijdelijk gratis beschikbaar te maken. We zetten deze functies voor je op een rij!

1. Flitsmeister op CarPlay

Gebruik je Apple CarPlay? Dan verschijnen flitserwaarschuwingen van Flitsmeister nu rechtstreeks op het scherm van je auto. Je hoort meldingen dan ook via de speakers, zodat je je aandacht zoveel mogelijk op de weg kunt houden.

2. Automatisch opstarten

Je hoeft Flitsmeister niet meer iedere keer handmatig te openen. De app start namelijk automatisch zodra je gaat rijden. Zo ontvang je direct waarschuwingen voor flitsers, trajectcontroles en andere verkeerssituaties, ook al had je er niet aan gedacht.

3. Zie je gemiddelde snelheid

Tijdens een trajectcontrole laat Flitsmeister nu gratis voortdurend je gemiddelde snelheid zien. Dreig je de maximumsnelheid te overschrijden, dan krijg je een waarschuwing. Zeker tijdens de flitsmarathon kan dat helpen om onverwachte boetes te voorkomen.

Europese flitsmarathon

Tijdens de flitsmarathon wordt in vrijwel heel Europa extra gecontroleerd op snelheid. De nadruk ligt op wegen waar relatief veel verkeersongevallen plaatsvinden, zoals provinciale wegen, dorpskernen, bergpassen en populaire vakantieroutes. Juist op deze trajecten rijden in de zomer veel vakantiegangers.

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Met de jaarlijkse flitsmarathon wil ROADPOL niet alleen snelheidsovertredingen opsporen, maar ook aandacht vragen voor verkeersveiligheid en automobilisten bewuster maken van hun rijgedrag. De extra functies die je nu gratis krijgt van Flitsmeister, verdwijnen weer achter de betaalmuur wanneer de flitsmarathon weer ten einde is.