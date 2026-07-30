Flitsmeister verrast: deze 3 betaalde functies kun je nu gratis gebruiken

Maurice Snijders
Maurice Snijders
30 juli 2026, 15:35
2 min leestijd
Flitsmeister verrast: deze 3 betaalde functies kun je nu gratis gebruiken

Flitsmeister stelt in het kader van de aankomende Europese flitsmarathon drie betaalde functies gratis beschikbaar – doe er je voordeel mee!

Lees verder na de advertentie.

Deze 3 betaalde functies van Flitsmeister zijn nu gratis

Ben je binnenkort veel met de auto op pad? Houd er dan rekening mee dat er tussen 3 en 9 augustus extra op snelheid wordt gecontroleerd. In die periode organiseert ROADPOL (European Roads Policing Network) namelijk opnieuw een grootschalige flitsmarathon in heel Europa. Flitsmeister helpt je een handje door per direct drie betaalde functies van de app tijdelijk gratis beschikbaar te maken. We zetten deze functies voor je op een rij!

flitsmeister gratis

1. Flitsmeister op CarPlay

Gebruik je Apple CarPlay? Dan verschijnen flitserwaarschuwingen van Flitsmeister nu rechtstreeks op het scherm van je auto. Je hoort meldingen dan ook via de speakers, zodat je je aandacht zoveel mogelijk op de weg kunt houden.

2. Automatisch opstarten

Je hoeft Flitsmeister niet meer iedere keer handmatig te openen. De app start namelijk automatisch zodra je gaat rijden. Zo ontvang je direct waarschuwingen voor flitsers, trajectcontroles en andere verkeerssituaties, ook al had je er niet aan gedacht.

3. Zie je gemiddelde snelheid

Tijdens een trajectcontrole laat Flitsmeister nu gratis voortdurend je gemiddelde snelheid zien. Dreig je de maximumsnelheid te overschrijden, dan krijg je een waarschuwing. Zeker tijdens de flitsmarathon kan dat helpen om onverwachte boetes te voorkomen.

flitsmeister gratis

Europese flitsmarathon

Tijdens de flitsmarathon wordt in vrijwel heel Europa extra gecontroleerd op snelheid. De nadruk ligt op wegen waar relatief veel verkeersongevallen plaatsvinden, zoals provinciale wegen, dorpskernen, bergpassen en populaire vakantieroutes. Juist op deze trajecten rijden in de zomer veel vakantiegangers.

Met de jaarlijkse flitsmarathon wil ROADPOL niet alleen snelheidsovertredingen opsporen, maar ook aandacht vragen voor verkeersveiligheid en automobilisten bewuster maken van hun rijgedrag. De extra functies die je nu gratis krijgt van Flitsmeister, verdwijnen weer achter de betaalmuur wanneer de flitsmarathon weer ten einde is.

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bron afbeelding: flitsmeister
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Apps iPhone Apple

Bekijk ook

WhatsApp komt met nieuw design (en dat zie je bij ál je berichten)

WhatsApp komt met nieuw design (en dat zie je bij ál je berichten)

Vandaag 9:30

watchOS 26.6 is uit: installeer de update direct op je Apple Watch

watchOS 26.6 is uit: installeer de update direct op je Apple Watch

Gisteren 14:36

Pas op: deze 5 iPhone-functies werken niet bij te hoge temperaturen

Pas op: deze 5 iPhone-functies werken niet bij te hoge temperaturen

Gisteren 14:37

iPhone 18 Pro wordt héél populair (door deze 3 grote verbeteringen)

iPhone 18 Pro wordt héél populair (door deze 3 grote verbeteringen)

Gisteren 16:49

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren