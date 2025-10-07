Flitsmeister is een belangrijke functie per direct kwijt: dit is anders

Gebruik je Flitsmeister regelmatig in de auto? Dan hebben we slecht nieuws, want Flitsmeister is per direct een belangrijke functie kwijt.

Flitsmeister mist belangrijke functie

De gebruikersvoorwaarden van Flitsmeister zijn bijgewerkt! De navigatiedienst heeft aangekondigd dat je een betaald account van Flitsmeister per direct op nog maar één apparaat kunt gebruiken. Sinds 1 oktober 2025 is het niet meer toegestaan om een account van Flitsmeister op meerdere telefoons te gebruiken. Daarmee verliest Flitsmeister een belangrijke functie, want je kunt een abonnement op de navigatiedienst nu niet meer delen met anderen.

Voor 1 oktober was het wel mogelijk om een betaald account van Flitsmeister op verschillende toestellen te gebruiken. Deze functie kwam vooral van pas als je bijvoorbeeld een privé- en een werktelefoon hebt, waarop je de navigatiedienst gebruikt als je onderweg bent. Wil je jouw betaalde abonnement van Flitsmeister op twee of meer toestellen gebruiken? Dan moet je voortaan een extra abonnement afsluiten.

Account delen van Flitsmeister Pro

De aangepaste gebruikersvoorwaarden hebben betrekking op Flitsmeister Pro en Flitsmeister Pro Plus, de betaalde diensten van het bedrijf. Voor Flitsmeister Pro betaal je maandelijks 2,99 euro, vervolgens krijg je toegang tot een aantal exclusieve functies. Zo kun je Flitsmeister alleen tegen betaling in CarPlay of Android Auto gebruiken, zie je de actuele snelheid in Flitsmeister Pro en kun je de dienst zonder advertenties gebruiken.

Bij Flitsmeister Pro Plus krijg je al deze functies, maar zie je ook je rit- en flitshistorie. Met dit abonnement kun je bovendien boetes aanvechten. Je betaalt voor het duurste abonnement van Flitsmeister 6,99 euro per maand. Vind je dat teveel? In dat geval is het nu niet meer mogelijk om het account met het betaalde abonnement van Flitsmeister te delen met anderen. Daar moet je voortaan nog een betaald abonnement voor afsluiten.

Meer veranderingen bij Flitsmeister

Flitsmeister heeft de afgelopen maanden meer grote veranderingen doorgevoerd in de applicatie. Zo is de gratis versie van Flitsmeister veel belangrijke functies kwijtgeraakt. Waar je CarPlay en Android Auto voorheen altijd kon gebruiken, is dit nu een exclusieve feature voor betalende abonnees. De actuele snelheid is eveneens achter de betaalmuur verdwenen. Veel gebruikers zijn daarom aangewezen op de betaalde versie van Flitsmeister.

Vermoedelijk delen veel gebruikers inmiddels een account met elkaar, om maandelijkse kosten van Flitsmeister te besparen. Dat wilt de navigatiedienst nu tegengaan, waarmee Flitsmeister populaire streamingdiensten als Netflix en Disney Plus volgt. Bij deze diensten is het al langer verboden om een account te delen buiten een huishouden. Flitsmeister gaat dus nog een stap verder en beperkt een betaald account tot slechts één toestel.