Uit een nieuw onderzoek blijkt hoe zorgelijk het aantal nep-apps in de App Store en Play Store is. Oplichters hebben er in totaal ruim 400 miljoen dollar mee verdiend.

Hoe Fleeceware-apps mensen oplichten

Dit blijkt uit een onderzoek van Avast, dat in totaal 204 zogenaamde ‘fleeceware apps’ in de App Store en Play Store vond. Fleeceware is een term voor apps die mensen oplichten met enorm hoge abonnementskosten. Na een korte gratis testperiode wordt er bij nietsvermoedende klanten een groot bedrag afgeschreven van hun rekening.

Door de maandelijkse kosten zo goed mogelijk te verstoppen, komen slachtoffers er pas achter als er al geld is afgeschreven. Ook richten de apps zich vaak op een publiek dat minder bekend is met de werking van abonnementen in apps, zoals kinderen en ouderen.

Dat is ook te zien aan het soort apps dat Avast ontmaskerde. Het gaat vaak om applicaties die een muziekinstrument op je scherm zetten, waarzeg-apps, qr-code scanners en pdf-lezers. Al deze apps werken (en komen zo waarschijnlijk door de keuring van Apple en Google), maar de kans is klein dat mensen zoveel geld per maand over hebben voor apps die tal van gratis alternatieven hebben.

De apps hebben meer dan een miljard downloads en volgens Avast ligt er een taak bij Google en Apple om hier iets aan te doen. Allereerst stelt het bedrijf voor dat er een nieuwe melding moet komen voor het moment dat een gratis proefperiode verstreken is. Op dat moment zouden gebruikers opnieuw moeten bevestigen dat ze echt willen betalen voor een dienst. Ook wil Avast een betere waarschuwing voor verwijderde apps waarbij je nog een abonnement hebt lopen.

Dit kun jij doen tegen Fleeceware

Naast een taak voor Apple en Google kun jij als gebruiker ook wat doen om een forse afschrijving op je bankrekening te voorkomen.

Wees altijd alert bij apps met gratis proefperiodes van minder dan een week;

Lees ook de kleine lettertjes als je een abonnement afsluit;

Installeer je een app via een advertentie, let dan extra goed op;

Kijk altijd of er ook alternatieve apps zijn die hetzelfde doen;

Controleer de reviews van gebruikers in de App Store;

Houd je afschrijvingen extra goed in de gaten.

