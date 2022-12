iPhone laten maken? FixjeiPhone wordt Fixje

Is jouw iPhone kapot? Voorheen kon je je telefoon laten maken bij FixjeiPhone, maar vanaf nu zal het bedrijf Fixje heten! We leggen uit waar de verandering vandaan komt.

Wat doet Fixje(iPhone)?

FixjeiPhone gaat over – zoals de naam al doet vermoeden – het repareren van je iPhone. De webshop repareert iPhones in de Benelux en verkoopt losse onderdelen zodat jij je iPhone zelf kan repareren. En dat niet alleen: de webshop verkoopt ook refurbished iPhones! Enorm duurzaam dus, want genoeg iPhones krijgen hierdoor een tweede leven.

FixjeiPhone doet inmiddels meer dan enkel iPhones, iPads en MacBooks repareren. Ook voor apparaten van Samsung kun je terecht bij FixjeiPhone, en dit is niet het enige. In 2023 breidt het bedrijf het concept onder de nieuwe naam Fixje nog verder uit binnen de elektronicamarkt.

FixjeiPhone wordt Fixje in 2023

Bij deze uitbreiding past een nieuwe naam. FixjeiPhone doet namelijk vermoeden dat het bedrijf zich voornamelijk (of zelfs alleen) richt op het maken van iPhones en andere Apple-producten. Niets is minder waar dus: in 2023 kun je voor bijna alle elektronische apparaten terecht bij Fixje.

Fixje zorgt voor de verduurzaming van de elektronicamarkt, het bedrijf zorgt ervoor dat consumentenelektronica een tweede leven krijgt. Een barst in het scherm van je iPhone of een waardeloze accu hoeft zo niet meer het einde te betekenen van jouw device!

Hiervoor kun je terecht bij Fixje

Fixje breidt het assortiment dus flink uit volgend jaar, maar waarvoor kun je precies terecht bij ze? De webshop is voornamelijk bedoeld voor kapotte elektronische apparaten. Is jouw apparaat kapot? Dan heb je twee keuzes: je stuurt het op, of je bestelt onderdelen om het zelf te maken.

Als je de tweede optie kiest, krijg je de benodigde onderdelen opgestuurd met handleiding. Op deze manier repareer je zelf jouw kapotte device. Heb je geen zin om het zelf te doen? Dan stuur je jouw device op en laat je het snel en vakkundig repareren door de specialisten van Fixje.

Bovendien heb je de mogelijkheid om jouw oude telefoon of andere devices te verkopen aan Fixje voor een eerlijke prijs. Zo heb je toch nog iets aan de telefoon of tablet die je anders nooit meer zou gebruiken!

