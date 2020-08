Fitbit introduceert nieuwe wearables in de vorm van de Sense, Versa 3 en Inspire 2. De apparaatjes introduceren allerlei toffe verbeteringen en in dit artikel lees je er alles over.

Nieuwe Fitbit-wearables aangekondigd

Fitbit komt met drie nieuwe wearables die zich vooral richten op gezondheid. De Fitbit Sense is een nieuwe smartwatch met de meeste nieuwe functies, waaronder een sensor om je stress te ‘beheren’.

De Versa 3 is de opvolger van de Versa 2 en introduceert een aantal grote verbeteringen. De Fitbit Inspire 2 is een goedkoper apparaatje, dat wel over de belangrijkste gezondheidsfuncties beschikt. Hieronder bespreken we de nieuwe Fitbit-wearables.

1. Fitbit Sense

De Fitbit Sense is de meest uitgebreide smartwatch van het bedrijf tot nu toe. Het apparaat valt op door de EDA-sensor, waarmee je inzicht krijgt in je stressniveau. De sensor ziet – bijvoorbeeld aan de hand van zweet op je pols – of je gestresst bent. De nieuwe EDA-sessies, die je start vanuit de bijhorende app, helpen je dan om rustiger te worden.

De Sense beschikt ook over een betere hartslagmeter en nieuwe ECG-app die naar je hartritme kijkt. Daarmee controleert de smartwatch of er aanwijzingen zijn dat je last hebt van atriale fibrillatie, oftewel boezemfibrilleren. De nieuwe hartslagsensor kan je hartslag continu meten, zodat de Fitbit Sense een melding kan geven als je hartslag te hoog of laag is.

Verder kun je de Fitbit Sense natuurlijk gebruiken voor trainingen en om je slaap bij te houden. De smartwatch heeft een accuduur van ruim zes dagen, al is dit wel afhankelijk van je gebruik. Door de aanwezige microfoon en speaker kun je ook oproepen aannemen. Ook kun je reageren op berichtjes.

De Fitbit Sense is vanaf vandaag te pre-orderen en ligt op eind september in de winkels. Het apparaatje kost 329,95 euro en verschijnt in twee versies: carbon/roestvrij staal antraciet en ivoorwit/zachtgoud

roestvrij staal.

2. Fitbit Versa 3 officieel

De Fitbit Versa 3 is de opvolger van de Versa 2, de populaire smartwatch die een jaar geleden verscheen. Het apparaatje introduceert een belangrijke nieuwe feature: ingebouwde gps. Hierdoor is de smartwatch minder afhankelijk van je gekoppelde iPhone en hoef je je telefoon niet meer mee te nemen als je bijvoorbeeld een rondje gaat hardlopen.

Ook de Versa 3 heeft een verbeterde hartslagsensor en het horloge beschikt – in tegenstelling tot zijn voorganger – over een ingebouwde speaker, zodat je bijvoorbeeld telefoongesprekken kan voeren. Ook nieuw is de integratie met de Google Assistent, al wordt de stemassistent pas deze winter aan de smartwatch toegevoegd.

Verder introduceert de Fitbit Versa 3 – net als de Sense – een nieuw design en de smartwatch ondersteunt nu snelladen. Volgens Fitbit is na twaalf minuten opladen de accu genoeg vol om een hele dag door te komen. Op een volle lading moet het horloge zes (of meer) dagen meegaan.

De Fitbit Versa is vanaf vandaag te pre-orderen voor 229,95 euro en verschijnt eind september in de winkels. Je hebt de keuze uit de kleuren aluminium, antiekroze/zachtgoud aluminium en nachtblauw/zachtgoud aluminium.

3. Fitbit Inspire 2

Tot slot is er de Fitbit Inspire 2, een nieuwe fitnesstracker en tevens het goedkoopste apparaatje dat Fitbit aankondigt. De Inspire 2 volgt de Inspire HR van vorig jaar op en heeft een nieuw design. Het fysieke knopje aan de onderkant is vervangen door volledige touchbediening en het scherm is helderder. Met de Inspire 2 kun je je activiteiten bijhouden, maar ook inzicht krijgen in je slaapgegevens.

Je krijgt slaapscores en er is een Relax-app voor de momenten dat je gestresst bent, of gewoon eventjes tot rust wil komen. Verder is er een hartslagmeter, kun je smartphonenotificaties op de Inspire 2 checken en is de tracker geschikt voor zwemmen. Een andere grote verbetering is de accuduur: de fitnesstracker gaat 10 dagen op een volle lading mee.

De Fitbit Inspire 2 is kost 99,95 euro en verschijnt in drie kleuren: zwart, ivoorwit en antiekroze. De release vindt eind september plaats.

Fitbit Premium

Tot slot komt Fitbit Premium naar Nederland. Voor 9,99 euro per maand (of 79,99 euro per jaar) krijg je veel meer informatie over bijvoorbeeld je activiteiten, slaap en hartslag. Premium-gebruikers hebben ook toegang tot motiverende games, gepersonaliseerde workouts en veel meer. Alle informatie wordt verzameld in de Fitbit-app.