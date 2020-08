Er zijn afbeeldingen gelekt van de Fitbit Versa 3 en Fitbit Sense. De afbeeldingen geven ons vast een voorproefje van wat we later dit jaar van de smartwatches kunnen verwachten.

‘Gelekte afbeeldingen van Fitbit Versa 3 en Fitbit Sense’

Ongeveer een jaar nadat de Fitbit Versa 2 werd aangekondigd lekken de afbeeldingen van zijn opvolgers uit. Hoewel de afbeeldingen weinig concreets zeggen over nieuwe functies, zijn er wel degelijk wat veranderingen te zien.

Zo zien we dat zowel de Versa 3 als de Sense geen fysieke knoppen meer zullen hebben. Waar er op de Versa 2 nog één knop zat, is nu slechts een kleine inkeping te zien. Dat zou een touch-knop kunnen zijn. Deze zien we ook terug bij de Fitbit Charge 3 en Fitbit Charge 4.

Aan de onderkant van de smartwatches zijn ook wat vernieuwingen te vinden. Zo zijn er bij de Fitbit Versa 3 drie iconen te zien. Deze zijn voor stembediening, locatie en waterdichtheid tot 50 meter diepte. De Sense heeft nog een vierde icoon, dat lijkt op een icoon voor hartslag.

Hoewel beide modellen overduidelijk een hartslagmeter zullen hebben, is dit misschien een indicatie dat de Sense nog iets extra’s in huis heeft. Het zou goed kunnen dat je met de Fitbit Sense straks een hartfilmpje kunt maken, waarmee je kunt zien of je een hartafwijking hebt. Een dergelijke functie is ook al een tijdje op de Apple Watch aanwezig.

Meer over Fitbit

Naast de Versa 3 en Sense zijn er ook afbeeldingen uitgelekt van de Fitbit Inspire 2. De smartwatches in deze lijn hebben ongeveer dezelfde functies als de Fitbit Charge-serie, maar zijn wat voordeliger.

De Versa 2 werd ongeveer een jaar geleden uitgebracht voor 199,99 euro. Deze had een always-on display en een vierkant ontwerp dat duidelijk geïnspireerd was op de Apple Watch Series 4. De smartwatch had al minder knoppen dan zijn voorganger, maar nu lijkt het erop dat er helemaal geen knoppen meer zijn. Ook kwam er een nieuwe software-update uit, waardoor je je slaapgedrag kunt bijhouden. Een soortgelijke functie kunnen je ook verwachten in watchOS 7.