Fitbit heeft een compleet nieuwe smartwatch uitgebracht: de Fitbit Sense. Dit is de meest uitgebreide smartwatch van het bedrijf tot nu toe, maar is ‘ie net zo uitgebreid als de Apple Watch Series 5? Tijd voor een vergelijking.

Apple Watch Series 5 vs Fitbit Sense

De Fitbit Sense is onthuld. De nieuwste smartwatch van Fitbit legt de focus vooral op het inzicht krijgen in je stressniveau. Zo heeft de smartwatch een EDA-sensor, waarmee je stressniveau wordt gemeten. Ben je gestresst? Dan geeft het horloge je tips om dit tegen te gaan.

De Sense is de meest uitgebreide smartwatch van Fitbit tot nu toe, en begint daardoor ook steeds meer een goede concurrent voor de Apple Watch Series 5 te worden. Maar hoe verhouden de twee zich tot elkaar?

Design is nagenoeg hetzelfde

Qua ontwerp lijken de Fitbit Sense en de Apple Watch Series 5 behoorlijk op elkaar. Beide wearables hebben een vierkanten, aluminium behuizing. Ook hebben beide slimme horloges een flexibele band, die makkelijk te veranderen is, zodat het accessoire bij de rest van je look past.

De Sense is iets minder hoekig dan de Apple Watch, maar is verder moeilijk van de Watch te onderscheiden. Wel heeft de Sense een Always On-amoled-display, terwijl de Apple Watch met een Always On-Retina display is uitgerust. Ook mist de Sense de Digitale Kroon die we van de Apple Watch gewend zijn.

Functies: Sense legt nadruk op stressniveau

Fitbit Sense legt de nadruk op het verlagen van stress, iets wat bij de Apple Watch een minder grote rol speelt. Daarvoor gebruikt het apparaat een EDA-sensor, die op basis van allerlei factoren meet of je stressniveau te hoog is.

Door middel van de EDA Scan-app kan de sensor bijvoorbeeld meten of je door stress zweet op je pols hebt, of andere kleine elektrische veranderingen detecteren. De smartwatch geeft je tips om je stress te beheersen, bijvoorbeeld met begeleidende mindfulness-sessies.

Ook berekent de Fitbit Sense je fysieke stressniveau via de Stress Management Score. Hoe lager de score, hoe meer fysieke stress je ervaart. Het apparaat baseert deze score op je hartgezondheid, slaap en activiteit.

Tijdens je slaap wordt ook de hele nacht je huidtemperatuur gemeten, om te zien of er veranderingen zijn. De Apple Watch heeft nog geen standaard app om je slaapgedrag te monitoren, maar dit komt er wel aan in watchOS 7. Ook stressmeting ontbreekt vooralsnog op de Apple Watch.

Verder neemt de Sense een paar functies over die de Apple Watch al had. Zo krijgt de Fitbit Sense de betaalmethode ‘Fitbit Pay’. Dit is een duidelijke tegenhanger van Apple Pay, waarmee je met je Apple Watch kunt betalen bij de kassa. Daarnaast maakt Fitbit Sense gebruik van de Google Assistent om taken uit te voeren via spraakbediening. De Apple Watch doet hetzelfde, maar gebruikt hiervoor uiteraard Siri.

Wel zijn er een aantal functies die de Sense mist ten opzicht van de Apple Watch. De gezondheidsfuncties van de Apple Watch zijn nóg uitgebreider, met Activiteitentrends en de focus op gehoor. Zo beschikt de Apple Watch Series 5 over een decibelmeter, die je automatisch waarschuwt als je omgevingsgeluid te hard is en je dus moet oppassen.

Accuduur

De accu van de Sense is wel een stuk krachtiger dan de Apple Watch: Met een volle accu gaat de Apple Watch gemiddeld 18 uur mee. De accuduur van een Fitbit Sense kan het echter 6 dagen volhouden. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van hoeveel je het horloge gebruikt. Ook ondersteunt de Sense snelladen; bij de Watch duurt het bijvullen iets langer.

Prijsverschil

De Fitbit Sense ligt eind september in de winkels. Wel is het apparaat nu al te pre-orderen, voor 329,95 euro. De Sense is verkrijgbaar in twee versies: carbon/roestvrij staal antraciet en ivoorwit/zachtgoud roestvrij staal.

De Apple Watch Series 5 is een stukje duurder. De smartwatch van Apple is verkrijgbaar vanaf 449 euro. Deze is in meerdere kleuren verkrijgbaar: je kunt kiezen uit de klassieke goudkleurige, zilverkleurige en spacezwarte roestvrijstalen kast, of een zilverkleurige, goudkleurige en spacegrijze kast van aluminium. Ook is het slimme horloge verkrijgbaar in wit keramiek.

Conclusie

De Fitbit Sense is de meest uitgebreide en complete smartwatch die het bedrijf tot nu toe heeft uitgebracht. Veel kenmerken in het ontwerp komen overeen, al mist de Fitbit Sense de bekende Digitale Kroon van de Apple Watch. Ook qua functies komen de smartwatches overeen. De Fitbit Sense legt de nadruk echter vooral op het inzicht krijgen in je stressniveau, en biedt hulp bij het verlagen ervan. Dit wordt gebaseerd door metingen van je hartgezondheid, slaap en activiteit.

Hoewel de Apple Watch zich ook bezig houdt met hartgezondheid, ontbreekt de slaaptracker nog in watchOS 6. Deze wordt wel toegevoegd in watchOS 7. Verder focust de Apple Watch niet op stress, maar meer op fysieke activiteit. Wil je graag een smartwatch voor tijdens het sporten, dan heb je aan beide horloges een goed apparaat, maar is de Apple Watch net iets uitgebreider. Wil je vooral inzicht krijgen in je huidige gesteldheid, dan is de Fitbit Sense een betere keuze voor jou, ook omdat het horloge goedkoper is.

watchOS 7 voegt meer functies toe aan Apple Watch

Wanneer watchOS 7 dit najaar beschikbaar wordt, krijgt de Apple Watch Series 5 er behoorlijk wat gezondheidsfuncties bij. Zo komt er een slaaptracker en krijgt de Watch een Fitness-app. Ook krijg je een waarschuwing wanneer je AirPods te hard staan, waardoor je gehoorschade op kunt lopen. Het volume wordt dan automatisch bijgesteld. Meer weten? Bekijk wat er nieuw is in de software-update. Houd iPhoned in de gaten om te weten wanneer je de update kunt installeren.