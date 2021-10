Fitbit Premium: Wat is dit abonnement en is het je geld waard?

Koop je een Fitbit dan krijg je te maken met Fitbit Premium, een maandelijks abonnement voor extra opties. Maar wat krijg je dan? En is het je geld waard? In dit artikel leggen we alles uit.

Wat is Fitbit Premium?

Als Fitbit-gebruiker kun je tegenwoordig niet meer om Fitbit Premium heen. Dit is een maandelijks abonnement voor mensen die een Fitbit-wearable dragen, om meer functies te krijgen zoals extra informatie over je gezondheid en video’s met workouts of meditatiesessies.

Draag je een Fitbit, dan ben je niet verplicht om een Fitbit Premium-abonnement te nemen. Het abonnement is dus optioneel, maar is het de moeite waard?

Welke Fitbit Premium-functies zijn er?

Met Fitbit Premium krijg je toegang tot een stapel extra functies. We zetten ze voor je op een rij:

Slaap: Je krijgt met Fitbit Premium extra informatie over je slaap. Zonder abonnement krijg je een slaapschema en analyse van je slaapfasen, maar met Premium krijg je ook een analyse van je slaapduur, hartslag en rusteloosheid.



Tevens wordt snurken en ander geluid gedetecteerd. Voor die laatste functie heeft je Fitbit wel een microfoon nodig. De Fitbit Charge 5 heeft bijvoorbeeld geen microfoon.

Inzichten: Met Premium krijg je meer inzichten in je gezondheid via persoonlijke tips. Zonder abonnement krijg je meer algemene tips.

Gezondheidsrapport: De mogelijkheid om een gezondheidsrapport te maken met je statistieken rond je gezondheid. Het idee is dat je dit rapport aan je dokter kunt overhandigen.

Work-outs en meditatie: Je krijgt toegang tot een reeks video’s en audiosessies met workouts en meditaties. Fitbit werkt ook aan Nederlandse content.

Uitdagingen: Drie uitdagingen om met je vrienden te doen, waarin je tegen elkaar strijd of juist voor een gezamenlijk doel gaat.

Dagelijkse herstelscore: Binnenkort krijgt Fitbit Premium ook een dagelijkse herstelscore. Deze score geeft aan of je lichaam klaar is voor een workout, of dat je beter een rustdag kunt inlassen.

Wat kost Fitbit Premium?

Een abonnement op Fitbit Premium kost 8,99 euro per maand. Het is ook mogelijk om een jaarabonnement af te sluiten. Dan betaal je per jaar 79,99 euro. Dat komt neer op 6,67 euro per maand.

90 dagen gratis Fitbit Premium

Koop je een nieuwe Fitbit-wearable, dan krijg je automatisch 90 dagen lang gratis Fitbit Premium. Dat betekent dat je van alle functies gebruik kunt maken. Hiermee hoopt Fitbit natuurlijk dat je gewend raakt aan de features en je daarna wil betalen om dezelfde functionaliteit te behouden.

Wil je na afloop van die 90 dagen niet betalen, dan moet je het abonnement tijdig stopzetten. Daarvoor ga je in de App Store naar je profiel en kies je voor ‘Abonnementen’. Tik op ‘Fitbit Premium’ en kies voor ‘Zeg abonnement op’. Doe je dat niet, dan wordt er automatisch geld afgeschreven zodra het abonnement wordt verlengd.

Is Fitbit Premium het waard?

Of Fitbit Premium je geld waard is, ligt eraan waarom jij de wearable gebruikt. Wil je voornamelijk je stappen en sportsessies bijhouden, dan biedt Premium nauwelijks meerwaarde. De workouts en meditatiesessies zijn van goede kwaliteit, maar het zijn allemaal losse lessen. Er mist een overkoepelend geheel waarmee je groeit in je fitness.

Draag je de wearable de hele dag door en slaap je er ook mee, om op deze manier zoveel mogelijk inzicht te krijgen in je gezondheid? Dan is Premium het overwegen waard, omdat je onder andere meer inzicht krijgt in je slaap.

Op het moment van schrijven hebben we de dagelijkse herstelscore van Fitbit nog niet kunnen testen. Daarom weten we niet in hoeverre deze score een meerwaarde biedt. Als de score werkt zoals het zou moeten werken, dan kan het een waardevolle manier zijn om jezelf ervan te weerhouden om te ver te gaan met sporten.

Fitbit Premium en de toekomst van Fitbit

Het is waarschijnlijk dat er in de toekomst steeds meer nieuwe functies binnen Fitbit Premium worden geplaatst. Zo is de nieuwe dagelijkse herstelscore alleen met dit abonnement te krijgen. Ook nieuwe Nederlandse video’s met workouts en yoga-oefeningen komen exclusief naar Premium-leden. Dat is iets om in het achterhoofd te houden als je nu een Fitbit-product koopt.

