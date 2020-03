Fitbit heeft de Charge 4-fitnesstracker aangekondigd, met onder andere ingebouwde gps en meer inzicht in je hartslagzones. Dit moet je weten.

Fitbit Charge 4 fitnesstracker aangekondigd

Fitbit heeft de opvolger van de Fitbit Charge 3 onthuld. Het design van de fitnesstracker is nauwelijks aangepast, maar het apparaatje krijgt wel een aantal extra functies.

In onze Fitbit Charge 3 review lees je bijvoorbeeld dat de tracker nog geen ingebouwde gps heeft. Daardoor heb je een smartphone nodig om tijdens het rennen je route bij te houden. De Fitbit Charge 4 heeft eindelijk wel ingebouwde gps.

Tevens is het – net als de smartwatches van Fitbit – mogelijk om met de Charge 4 Spotify te besturen en te betalen met Fitbit Pay. De fitnesstracker krijgt later een update voor Smart Wake, waarmee je op het ideale moment wordt gewekt.

Minuten in actieve zones

Ook nieuw zijn de ‘minuten in actieve zones’. Met Fitbit wist je al of je hartslag in de juiste zone voor vetverbranding, cardio of peak zat, maar met deze toevoeging wordt exact bijgehouden hoeveel minuten je in welke zone zit.

Door de ingebouwde gps het mogelijk om je route op een kaart te zien, waarbij kleuren aangeven in welke hartslagzone je op dat moment zat. Deze ‘minuten in actieve zones’ zijn eerst enkel op de Charge 4 te gebruiken, maar de functie rolt later ook uit als update voor de smartwatches van Fitbit.

Fitbit Charge 4 beschikbaarheid

De Fitbit Charge 4 is vanaf 15 april te koop voor 149,95 euro in de kleuren zwart, palissander en staalblauw. Er is ook een Special Edition beschikbaar voor 169,95 euro.

Voorheen had de Special Edition exclusief de beschikking over Fitbit Pay. Aangezien er nu ook betaald kan worden met de standaard Charge 4, heeft de Special Edition enkel een extra geweven bandje.

Fitbit en Google

Fitbit wordt overgenomen door Google. Op dit moment is deze koop nog niet afgerond, dus heeft het ook nog geen invloed op de Charge 4. Dat kan op een later moment wel veranderen, als je Fitbit-data met Google wordt gedeeld.

Fitness en je iPhone

Wil je fitter worden, dan kun je ook deze fitness-apps op je iPhone installeren. Wil je vooral je stappen tellen? Check deze deze stappenteller-apps.