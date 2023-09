Let op: FineWoven-hoesjes van Apple zijn héél gevoelig voor vlekken

Apple heeft nieuwe FineWoven-hoesjes aangekondigd, maar die blijken enorm gevoelig te zijn voor vlekken. Ook Apple zelf waarschuwt daar nu voor.

Nieuwe FineWoven-hoesjes voor de iPhone

Duurzaamheid was een enorm belangrijk onderwerp tijdens de iPhone 15-presentatie. De Apple Watch Series 9 is Apple’s eerste CO2-neutrale product, waarmee het bedrijf een grote stap zet om vóór 2030 alleen nog CO2-neutrale producten te verkopen. Om deze doelstelling te bereiken, zijn ook alle leren cases voor de iPhone in de ban gedaan. In plaats daarvan kondigde Apple FineWoven-hoesjes aan.

Deze hoesjes zijn gemaakt van een nieuwe textielsoort. FineWoven is gemaakt van gerecycled microtwill, dat volgens Apple aanvoelt als suède. Het nieuwe materiaal wordt gebruikt voor de nieuwe iPhone-hoesjes en voor MagSafe-kaarthouders. FineWoven levert veel minder uitstoot op dan leer, maar Apple waarschuwt wel voor een aantal nadelen. Zo is de textielsoort veel gevoeliger voor vlekken.

Vlekken en afdrukken in de nieuwe cases

FineWoven is een stuk beter voor het milieu dan leer en beschermt je iPhone tegen krassen en andere beschadigingen. Toch is het op dit moment nog de vraag hoe lang je met de case doet, want Apple heeft al gewaarschuwd dat er snel gebruikerssporen kunnen verschijnen op de textielsoort. FineWoven is kwetsbaar voor vieze vlekken én krijgt snel een afdruk van de MagSafe-oplader.

Als je geregeld de MagSafe-lader gebruikt, is de kans volgens Apple groot dat er een ronde afdruk verschijnt in het FineWoven-materiaal. Het nieuwe hoesje ziet er daarom al snel niet meer als nieuw uit. Ben je bang dat er vlekken in het hoesje komen of dat je MagSafe-lader een afdruk achterlaat? Dan raadt Apple aan om te kiezen voor een siliconen of doorzichtige case voor je iPhone.

FineWoven even duur als leer

Dat de nieuwe FineWoven-hoesjes zo kwetsbaar zijn is nog niet terug te zien in de prijs, want de cases zijn even duur als de leren hoesjes van Apple. Voor een FineWoven-hoesje met MagSafe voor de iPhone 15 Pro Max betaal je maar liefst 69 euro. Dit is de standaard prijs van de nieuwe FineWoven-cases, een behoorlijk bedrag dus. Hierdoor is het te hopen dat het materiaal een tijd meegaat.

Apple heeft zelf al aangegeven dat het nog niet bekend is wat de precieze levensduur is van het FineWoven-materiaal, omdat de textielsoort relatief nieuw is. Wil je zeker weten dat je telefooncase langere tijd meegaat? Dan is het aan te raden om voor een ander materiaal te kiezen. De nieuwe hoesjes zijn vanaf vanmiddag te bekijken op Apple’s website, als ook de pre-order van de iPhone 15 start. Lees hier hoe je de telefoon straks kunt bestellen!

