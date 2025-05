Finale Eurovisie Songfestival 2025 kijken: dit zijn de beste gratis apps

Het is tijd voor de finale van het Eurovisie Songfestival 2025! Ben jij van plan om de finale live te kijken? Dan kunnen deze gratis apps niet ontbreken!

Eurovisie Songfestival 2025

Vanavond wordt de finale van het Eurovisie Songfestival 2025 uitgezonden! Claude vertegenwoordigt Nederland dit jaar op het Eurovisie Songfestival in Bazel. De zanger heeft zich met het nummer ‘C’est la vie‘ geplaatst voor de finale. Van de 31 landen die meedoen, hebben slechts twintig landen zich geplaatst voor de grote finale. Wil je niks missen van de finale? Zorg dan dat je op zaterdag 17 mei 2025 om 21.00 uur klaar zit!

Je bekijkt de finale van het Eurovisie Songfestival 2025 gratis in de hoogste kwaliteit via NLZIET. De streamingdienst heeft een eigen applicatie, waarmee je de finale gemakkelijk naar je Chromecast of Apple TV streamt. Bij NLZIET heb je een proefperiode van twee weken, zodat je het Eurovisie Songfestival gratis kunt kijken. Zorg ervoor dat je het abonnement binnen veertien dagen stopzet, om abonnementskosten te voorkomen. Bekijk NLZIET hier:

Volgorde van optredens

Claude treedt vanavond als twaalfde op bij de finale van het Eurovisie Songfestival 2025. In totaal treden 26 landen op, naast de twintig halve finalisten hebben Spanje, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Zwitserland zich rechtstreeks voor de finale geplaatst. De presentatie is in handen van Hazel Brugger, Michelle Hunziker en Sandra Studer. Bekijk hier de volgorde van alle optredens:

Land Artiest Nummer 1. Noorwegen Kyle Alessandro Lighter 2. Luxemburg Laura Thorn La poupée monte le son 3. Estland Tommy Cash Espresso Macchiato 4. Israël Yuval Raphael New Day Will Rise 5. Litouwen Katarsis Tavo akys 6. Spanje Melody Esa diva 7. Oekraïne Ziferblat Bird of Pray 8. Verenigde Koninkrijk Remember Monday What the Hell Just Happened? 9. Oostenrijk JJ Wasted Love 10. IJsland Væb Róa 11. Letland Tautumeitas Bur man laimi 12. Nederland Claude C’est la vie 13. Finland Erika Vikman Ich komme 14. Italië Lucio Corsi Volevo essere un duro 15. Polen Justyna Steczkowska Gaja 16. Duitsland Abor & Tynna Baller 17. Griekenland Klavdia Asteromata 18. Armenië Parg Survivor 19. Zwitserland Zoë Më Voyage 20. Malta Miriana Conte Serving 21. Portugal Napa Deslocado 22. Denemarken Sissal Hallucination 23. Zweden KAJ Bara bada bastu 24. Frankrijk Louane Maman 25. San Marino Gabry Ponte Tutta l’Italia 26. Albanië Shkodra Elektronike Zjerm

Meer Eurovisie-apps

Zit je helemaal klaar voor de finale van het Eurovisie Songfestival? In dat geval is er nog een aantal apps, dat niet kan ontbreken bij de grote finale van het Eurovisie Songfestival. Zo zijn er speciale applicaties om de optredens te beoordelen, achtergrondverhalen te lezen en de liveshows terug te kijken. Benieuwd welke applicaties je daarvoor kunt gebruiken? Wij zetten ze voor je onder elkaar!

1. Eurovision Song Contest (gratis)

De meest complete app om het Eurovisie Songfestival 2025 mee te volgen is natuurlijk de officiële app van het evenement zelf. In deze app vind je alle informatie over de deelnemers, de muziek en alle achtergrondverhalen. Daarnaast kun je via de app stemmen op jouw favoriete acts. De officiële Eurovision-app is gratis te downloaden in de App Store:

Eurovision Song Contest Union Europeenne de Radio-Television 7.0 (8 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. My Eurovision Scoreboard (gratis)

In de officiële applicatie van het Eurovisie Songfestival 2025 kun je helaas geen beoordeling geven na optredens. Gelukkig is dat bij My Eurovision Scoreboard wél mogelijk. In deze app geef je alle inzendingen van dit jaar je eigen score, waarna je automatisch een persoonlijke ranglijst krijgt – en dus je eigen winnaar kiest. Alle nummers van 2025 kun je gratis beoordelen. De app is eveneens gratis te installeren op je iPhone:

My Eurovision Scoreboard EUROSCOREBOARDS S.R.L 9.2 (184 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Nog een optie: NPO (gratis)

De NPO-app zendt de finale van het Eurovisie Songfestival 2025 ook gratis uit. Een groot voordeel: je hoeft geen account aan te maken om de uitzendingen live te bekijken. Houd er wel rekening mee dat de app regelmatig last heeft van storingen, zeker tijdens populaire evenementen zoals het Songfestival. Wil je geen risico lopen en zonder haperingen in de hoogste kwaliteit kijken? Dan is het aan te raden NLZIET of een andere betrouwbare streamingdienst te gebruiken!