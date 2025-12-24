Hele fijne feestdagen names de gehele iPhoned-redactie!

Het jaar zit er bijna op, dus dat betekent dat het tijd is om terug te kijken op 2025. De gehele iPhoned-redactie wenst alle lezers hele fijne feestdagen!
Fijne feestdagen namens iPhoned!
Het jaar zit er bijna op en de kerstdagen zijn aangebroken. De gehele iPhoned-redactie wenst jullie als lezers daarom hele fijne feestdagen! Met verschillende artikelen blikken we de komende tijd nog één keer terug op 2025. Welke producten zijn onze favorieten van het jaar en waarom? Dat is niet alles, want het is ook tijd om vooruit te kijken. Wat is Apple van plan in 2026 en welke producten kunnen we komend jaar verwachten?
Apple bracht dit jaar wederom veel nieuwe producten uit. Zo zagen we maar liefst vijf nieuwe iPhones met de iPhone 16e, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max en de gloednieuwe iPhone Air. Met daarnaast drie nieuwe Apple Watches, de iPad Air 2025, iPad Pro 2025, AirPods Pro 3 en natuurlijk de komst van Apple Intelligence was het weer een interessant jaar voor Apple. Volgend jaar wordt misschien wel nóg spannender met de komst van de eerste vouwbare iPhone. Wij hebben er zin in!
Tips voor de feestdagen in 2025
Nu de leukste tijd van het jaar is aangebroken, zetten we graag nog de laatste kersttips voor je onder elkaar. Wil jij ook (digitaal) met ons in de kerstsfeer komen? Bekijk dan onze tips en reviews hieronder. Veel leesplezier!
