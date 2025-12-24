2 jaar Ziggo Internet & TV nu met gratis Samsung Smart TV cadeau!

Stap nu over

Hele fijne feestdagen names de gehele iPhoned-redactie!

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
24 december 2025, 16:30
2 min leestijd
Hele fijne feestdagen names de gehele iPhoned-redactie!

Het jaar zit er bijna op, dus dat betekent dat het tijd is om terug te kijken op 2025. De gehele iPhoned-redactie wenst alle lezers hele fijne feestdagen!

Lees verder na de advertentie.

Fijne feestdagen namens iPhoned!

Het jaar zit er bijna op en de kerstdagen zijn aangebroken. De gehele iPhoned-redactie wenst jullie als lezers daarom hele fijne feestdagen! Met verschillende artikelen blikken we de komende tijd nog één keer terug op 2025. Welke producten zijn onze favorieten van het jaar en waarom? Dat is niet alles, want het is ook tijd om vooruit te kijken. Wat is Apple van plan in 2026 en welke producten kunnen we komend jaar verwachten?  

Apple bracht dit jaar wederom veel nieuwe producten uit. Zo zagen we maar liefst vijf nieuwe iPhones met de iPhone 16e, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max en de gloednieuwe iPhone Air. Met daarnaast drie nieuwe Apple Watches, de iPad Air 2025, iPad Pro 2025, AirPods Pro 3 en natuurlijk de komst van Apple Intelligence was het weer een interessant jaar voor Apple. Volgend jaar wordt misschien wel nóg spannender met de komst van de eerste vouwbare iPhone. Wij hebben er zin in!

feestdagen 2024

Tips voor de feestdagen in 2025

Nu de leukste tijd van het jaar is aangebroken, zetten we graag nog de laatste kersttips voor je onder elkaar. Wil jij ook (digitaal) met ons in de kerstsfeer komen? Bekijk dan onze tips en reviews hieronder. Veel leesplezier!

Wil je ook in 2026 op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je niks mist!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Achtergrond Apple

Bekijk ook

Er zijn nu twee nieuwe features voor CarPlay (iPhone-nieuws #51)

Er zijn nu twee nieuwe features voor CarPlay (iPhone-nieuws #51)

20 december 2025

iPhone Air 2 wordt stukken beter, dankzij twee grote vernieuwingen

iPhone Air 2 wordt stukken beter, dankzij twee grote vernieuwingen

19 december 2025

Zien: dit zijn de populairste iPhone-functies van 2025 (die je niet mag missen)

Zien: dit zijn de populairste iPhone-functies van 2025 (die je niet mag missen)

18 december 2025

iPhone 18 lost de grootste irritatie van de iPhone 16 én iPhone 17 op (dit is hoe)

iPhone 18 lost de grootste irritatie van de iPhone 16 én iPhone 17 op (dit is hoe)

18 december 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren