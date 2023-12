Fijne feestdagen namens de hele iPhoned-redactie!

Het einde van het jaar nadert, dus we blikken de komende week terug op 2023. De gehele iPhoned-redactie wenst alle lezers alvast hele fijne feestdagen!

Fijne feestdagen!

We wensen jullie als iPhoned-lezers hele fijne feestdagen! Het jaar is bijna voorbij en de feestdagen staan voor de deur. We blikken daarom deze week nog één keer terug op 2023 en kijken ook alvast vooruit naar 2024. Welke producten kunnen we volgend jaar verwachten, en wat was ons favoriete product van dit jaar?

Apple bracht dit jaar opnieuw genoeg producten en updates uit. We zagen in 2023 eindelijk de onthulling van de Vision Pro, Apple’s eerste ruimtelijke computer. Daarnaast zagen we natuurlijk de iPhone 15-serie, maar liefst twee generaties van de MacBook Pro en kwam de HomePod voor het eerst naar Nederland. Het was dus weer een druk jaar voor Apple, maar ook voor 2024 zijn de verwachtingen hooggespannen.

Tips voor de feestdagen in 2023

Nu de gezelligste tijd van het jaar is aangebroken, zetten we graag nog de laatste kersttips voor je onder elkaar. Wil jij ook (digitaal) met ons in de kerstsfeer komen? Check dan onze tips hieronder. Veel leesplezier!