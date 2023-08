Vrouw vindt fiets terug via AirTag: zo verstop je er een op jouw fiets

Het gebruik van technologie om gestolen eigendommen terug te vinden wordt steeds gangbaarder. Zo heeft een vrouw in Utrecht haar gestolen fiets teruggevonden dankzij een AirTag. Reden genoeg om er ook een op jouw fiets te verstoppen. Zo doe je dat!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Fiets teruggevonden via AirTag

Beatriz Spaltemberg en haar man William Lacerda hebben op hun fietsen een AirTag verstopt. En dat bleek geen overbodige luxe! Beatriz had haar fiets bij de sportschool op slot gezet, maar was vergeten de sleutel eruit te halen. Zodoende was haar fiets een uurtje later foetsie.

Ze opende de Zoek mijn-app op haar iPhone en zag direct waar haar fiets was. Ze belde de politie legde uit wat er aan de hand was. Twee agenten gingen met haar mee, op zoek naar de fiets. Die troffen ze aan op de plek die de iPhone aangaf. Met de functie ‘Nauwkeurig zoeken‘ kon ze bewijzen dat de fiets die vast stond aan een lantaarnpaal daadwerkelijk van haar was.

Beveilig je fiets, verstop een AirTag

Hieruit blijkt dat het zeker de moeite waard is om je fiets te voorzien van een AirTag. Uiteraard is het wel zaak dat je de AirTag goed verstopt. We geven je een paar handige opties die je kunt proberen:

1. AirTag in je fietsbel

Een slim idee is om op je fiets een AirTag te verstoppen in de fietsbel, hoewel dat inmiddels wel steeds meer voor de hand ligt. Toch blijft het een handige plek en met de AirBell is het ook nog eens een fluitje van een cent. De AirBell past op elk fietsstuur met een diameter van 22mm en is eenvoudig te bevestigen. Je koopt de AirBell voor 24,99 euro.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

2. AirTag onder je zadel

Een andere slimme manier om een AirTag op je fiets te verstoppen is onder je zadel. Maar daar heb je wel een houder voor nodig. Wij raden de LAUT AirTag houder aan, die je met twee schroeven stevig onder je zadel vastzet. Deze houder koop je voor 18,90 euro.

Beveilig je fiets, koop een AirTag

Heb je nog geen AirTag, bekijk dan onderstaande deals en schaf er voordelig een aan. Of koop er gelijk een paar, zodat je voortaan ook je koffers, autosleutels en portemonnee gemakkelijk kunt terugvinden!