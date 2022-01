Geen feestdagen van 2022 in de agenda-app: je bent niet alleen (en zo los je het op)

Misschien is je het al opgevallen: in de agenda-app op je iPhone en iPad zie je voor 2022 geen feestdagen in de kalender. Geen nood, want je bent niet de enige met dit vreemde probleem. iPhoned laat zien hoe je deze narigheid oplost!

Agenda-app op iPhone en iPad: geen feestdagen 2022

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen en de eerste problemen komen alweer aan het licht. Veel iPhone- en iPadgebruikers is het opgevallen dat er in kalender van de Agenda-app geen feestdagen worden getoond voor 2022.

Tijdens een check blijkt het probleem voor te komen op zowel iPhone als iPad. Het maakt daarbij niet elke welke versie van iOS geïnstalleerd is. Bij een check van de eerste en tweede kerstdag in de kalender zijn beide dagen niet meer als feestdag aangegeven.

Feestdagen van 2022 toevoegen aan de agenda-app

Gelukkig is het probleem inmiddels bekend bij Apple en is er ook al een oplossing. Om de feestdagen weer terug te krijgen in de kalender voer je de volgende stappen uit op je iPhone. Open de ‘Agenda’-app en tik onderaan op ‘Agenda’s’. Veeg met je vinger de openstaande pagina naar beneden tot je het laad-icoontje bovenaan het scherm ziet. Laat het venster los en de feestdagen van 2022 moeten nu weer in de kalender van de Agenda-app te zien zijn.

Op de iPad zijn de handelingen om de feestdagen terug te krijgen in de Agenda-app ietsjes anders. Open de Agenda-app en tik linksboven op het ‘Agenda’s’-icoontje. Veeg het openstaande venster aan de linkerkant van je iPad naar beneden tot het laad-icoontje verschijnt. Laat vervolgens je vinger los.

Check voor de zekerheid ook nog even of er een vinkje staat bij de optie ‘Nederlandse feestdagen’. Vond je het eigenlijk wel fijn om de feestdagen niet te zien in je kalender? Door hier het vinkje weg te halen verwijder je de feestdagen van 2022 (en eerder) uit de app Agenda.

Problemen met de kalender in de agenda op je iPhone

Dit is niet het enige probleem met de Agenda-app op je iPhone of iPad. Krijg je vreemde berichten of spam op je iPhone? Grote kans dat je per ongeluk op een spamagenda bent geabonneerd. Geen nood: zo verwijder je spam in je iPhone-agenda! Lukt het je niet om de verjaardagen van je (Facebook)vrienden toe te voegen? Check dan de tip verjaardagen toevoegen aan de Agenda-app even, dan los je ook dat probleem met de kalender in no-time op!