Deze 3 features komen naar de iPhone 17e (en dit is de verwachte prijs)

De iPhone 17e komt eraan en krijgt drie belangrijke nieuwe features. Dit gaat er veranderen bij de volgende iPhone en deze prijs kun je verwachten!

iPhone 17e

Apple bereidt de release van de volgende iPhone voor! De iPhone 17e verschijnt begin 2026 en krijgt een aantal belangrijke verbeteringen. Er gaan al langer geruchten dat Apple de voordeligste iPhone binnenkort voorziet van het Dynamic Island. De iPhone 16e heeft nog een notch, een inkeping aan de bovenkant van het scherm. Die is nodig om de frontcamera en Face ID-sensor in te verbergen, maar bij nieuwere iPhones gebeurt dat met het Dynamic Island.

De laatste reguliere iPhones zonder een Dynamic Island waren de iPhone 13 en de iPhone 14. Bij de iPhone 16e keerde de inkeping aan de bovenkant van het scherm weer terug, maar dat lijkt nu dus eenmalig te zijn. De iPhone 17e krijgt wel een Dynamic Island, waardoor het ontwerp meer lijkt op de iPhone 15, iPhone 16 en iPhone 17. Bij het scherm worden verder geen wijzigingen verwacht, dat blijft een 6,1-inch OLED-display met een verversingssnelheid van 60Hz.

Snellere chip

De iPhone 17e krijgt dus een moderner ontwerp, maar dat is niet de enige verandering. Apple voorziet de volgende iPhone van de A19-chip, die we eerder al in de iPhone 17 zagen. De A19-chip is Apple’s nieuwste processor, die standaard komt met 8 GB aan werkgeheugen. Op die manier heeft de iPhone 17e ondersteuning voor Apple Intelligence en geen problemen met het verwerken van meerdere zware taken op hetzelfde moment.

Daarnaast krijgt de iPhone 17e ondersteuning voor MagSafe. Bij de iPhone 16e ontbreekt de magnetische ring nog, waardoor accessoires en draadloze opladers niet of minder goed werken met de telefoon. Dat was een opvallende keuze van Apple, omdat de reguliere iPhones al sinds 2020 MagSafe hebben. In 2026 komt deze feature eindelijk naar de voordeligste iPhone, zodat je magnetische accessoires voortaan bij alle iPhones kunt gebruiken.

Prijs van de iPhone 17e

De iPhone 17e krijgt drie belangrijke features, die de telefoon veel beter maken dan de iPhone 16e. Dat is niet terug te zien aan de prijs, want Apple hanteert naar verluidt dezelfde beginprijs als bij de iPhone 16e. Je krijgt de iPhone 16e bij Apple voor 719 euro, maar bij andere aanbieders is die prijs inmiddels enorm gedaald. De laagste prijs van de iPhone 16e is op dit moment € 568,-, een behoorlijk verschil met de startprijs bij Apple.

Het is nog niet duidelijk welke features nog meer naar de iPhone 17e komen. Het toestel krijgt waarschijnlijk een 48-megapixelcamera aan de achterzijde en is beschikbaar in de kleuren zwart en wit, zoals we eerder bij de iPhone 16e zagen. Lang hoeven we niet meer te wachten op de iPhone 17e, want de release volgt al eind februari of begin maart. Wil je daarvan niks missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!