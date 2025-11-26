Nieuwe features van iOS 27: dit is wat we er tot nog toe over weten

Welke nieuwe features kunnen we volgend jaar verwachten van iOS 27? De eerste geruchten zijn al verschenen en dit is wat we tot nu toe weten.

Nieuwe features van iOS 27

Volgens de eerste geruchten over iOS 27 kunnen we vooral verbeteringen in stabiliteit en bugfixes verwachten, met een aantal grote nieuwe features voor Apple Intelligence. Dit is alles wat er nu bekend is over de grote update van volgend jaar.

Stabiliteit en bugfixes

Bloomberg meldt dat Apple zich met iOS 27 vooral zal richten op kwaliteit en onderliggende prestaties. Dit komt na een aantal jaren van ingrijpende iOS-updates, waaronder de lancering van Apple Intelligence met iOS 18 en het ingrijpende Liquid Glass-ontwerp met iOS 26.

Mark Gurman zegt dat Apple-ingenieurs de besturingssystemen van Apple doorzoeken op overbodige elementen die kunnen worden verwijderd en bugs die moeten worden verholpen. Het doel is om de prestaties en algehele kwaliteit aanzienlijk te verbeteren. Op deze manier wil Apple met iOS 27 de basis te leggen voor een nieuwe golf van grote updates in de toekomst.

Features voor de iPhone Fold

Één aspect van iOS 27 is het optimaliseren van het softwareplatform voor de eerste vouwbare iPhone, die in september 2026 op de markt komt. Deze iPhone Fold krijgt een binnenbeeldscherm van ongeveer 7,8 inch en een buitenbeeldscherm van 5,5 inch. Apple moet wijzigingen aanbrengen in iOS 27 om dit nieuwe ontwerp mogelijk te maken. Ook moeten er nieuwe functies worden toegevoegd om te profiteren van het grotere scherm.

Bloomberg zegt dat Apple prioriteit zal geven aan softwarefuncties die specifiek zijn afgestemd op dit nieuwe ontwerp. Er is verder nog niets bekend over welke nieuwe functies Apple aan iOS 27 toevoegt voor de iPhone Fold.

Apple Intelligence

Tot slot krijgt iOS 27 ook nieuwe features voor Apple Intelligence. Apple werkt naar verluidt aan een nieuw AI-platform voor de Gezondheid-app. Volgens Bloomberg wil Apple een echte arts ‘nabootsen’ met behulp van een AI-agent die gebruikmaakt van gegevens uit de Gezondheid-app op je iPhone.

Het idee is dat de Gezondheid-app al een schat aan persoonlijke gegevens heeft, vooral als je een Apple Watch draagt. Met dit nieuwe AI-platform hoopt Apple gebruikers meer inzicht te geven in wat al die statistieken betekenen. De bijgewerkte Gezondheid-app krijgt waarschijnlijk ook video’s waarin gezondheidstrends aan gebruikers worden uitgelegd.

Wanneer kun je iOS 27 verwachten?

Apple kondigt iOS 27 aan tijdens de WWDC in juni. Die vindt doorgaans plaats in de eerste of tweede week van juni. De update wordt tijdens het evenement aangekondigd en vervolgens vrijgegeven in bètatests voor ontwikkelaars. Dit is wanneer Apple WWDC de afgelopen vijf jaar heeft gehouden:

2021: 7-11 juni

2022: 6-10 juni

2023: 5-9 juni

2024: 10-14 juni

2025: 9-13 juni

In juli 2026 volgt dan een openbare bètaversie van iOS 27, zodat iPhone-gebruikers nieuwe functies kunnen uitproberen en feedback kunnen geven aan Apple. Als alles volgens plan verloopt, wordt iOS 27 in september voor het grote publiek uitgebracht. Hieronder staan de release-data voor belangrijke iOS-updates van de afgelopen vijf jaar:

iOS 26: ma 15 september 2025

iOS 18: ma 16 september 2024

iOS 17: ma 18 september 2023

iOS 16: ma 12 september 2022

