Deze 5 features komen met iOS 27 naar je iPhone – en zo werken ze

Apple is begonnen met de ontwikkeling van iOS 27 en de update brengt naar verluidt vijf handige features naar je iPhone. Dit zijn ze!

iOS 27

In 2026 wordt iOS 27 dé software-update voor de iPhone. Apple is inmiddels begonnen met het ontwikkelen iOS 27, waarmee weer een reeks nieuwe features naar je iPhone komt. Door geruchten hebben we inmiddels een idee van de eerste nieuwe functies in iOS 27. Ben je benieuwd welke veranderingen in 2026 waarschijnlijk naar je iPhone komen? Wij zetten de eerste verbeteringen van iOS 27 voor je onder elkaar!

1. Apple Kaarten

Apple focust in iOS 27 op het verbeteren van de satellietverbinding van je iPhone. Je kunt deze nu alleen nog in noodsituaties gebruiken voor het verzenden van berichten, maar daar komt in 2026 een handige functie bij. Apple Kaarten krijgt in iOS 27 ondersteuning voor satellietverbinding, zodat je routes ook zonder mobiele verbinding kunt laden. Zo vind je altijd de weg naar je bestemming, zelfs als er geen mobiel bereik is.

2. Foto’s versturen via satellietverbinding

Met iOS 27 krijg je meer opties bij het versturen van berichten via de satellietverbinding van je iPhone. Op dit moment ben je beperkt tot het delen van tekstberichten als je geen mobiel bereik hebt. Vanaf iOS 27 kun ook foto’s versturen via de satellietverbinding van het toestel. Deze functie werkt waarschijnlijk alleen in de Berichten-app van Apple, dus je kunt voorlopig geen foto’s verzenden via bijvoorbeeld WhatsApp als je geen mobiele verbinding hebt.

3. Beter bereik in iOS 27

Het verbinden met satellieten wordt eenvoudiger in iOS 27. In iOS 26 en eerder heb je voor het maken van een satellietverbinding nog direct zicht op de open lucht nodig. Je moet dus buiten staan om je iPhone met satellieten te verbinden. Daar komt in 2026 verandering in, want vanaf iOS 27 heeft je iPhone ook binnenshuis ondersteuning voor satellietverbinding. Zo ben je op nog meer plekken bereikbaar, dat vooral voor noodsituaties van belang is.

4. Satelliet via 5G

Dat Apple de satellietverbinding van je iPhone gaat verbeteren merk je straks ook aan de mobiele verbinding van het toestel. Apple werkt aan satellietondersteuning voor 5G, waardoor zendmasten satellieten kunnen gebruiken om de mobiele dekking uit te breiden. Dat betekent dat je straks op meer plekken toegang krijgt tot het 5G-netwerk, dat vooral in dunbevolkte gebieden een groot voordeel zal zijn.

5. Apps van derden

Met iOS 27 krijgt de satellietverbinding van je iPhone er veel features bij. Het is nu alleen nog voor applicaties van Apple zelf mogelijk om deze verbinding te gebruiken. Vanaf iOS 27 krijgen ook apps van derden toegang tot de satellietverbinding, want Apple geeft ontwikkelaars de optie om deze verbinding in te bouwen bij hun apps. Nu moet je nog de Berichten-app gebruiken voor de satellietverbinding, later kunnen dit dus ook andere applicaties zijn.

Meer over iOS 27

Er komt een reeks handige features naar je iPhone met iOS 27. Het is nog niet duidelijk of deze verbeteringen direct in Nederland en België beschikbaar zijn, of pas later worden uitgerold.