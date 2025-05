Apple onthult eerste features van iOS 19: deze komen naar de iPhone

Apple heeft de eerste features van iOS 19 onthuld! Benieuwd welke nieuwe functies naar je iPhone komen? Wij zetten ze voor je onder elkaar!

iOS 19

De eerste nieuwe features van iOS 19 zijn aangekondigd! De WWDC is pas in juni, maar Apple heeft nu al de eerste functies van iOS 19 onthuld. Het zijn vooral toegankelijkheidsfuncties, die voor alle gebruikers van de iPhone handig zijn. Door deze aankondiging hebben we een eerste idee van de veranderingen, die later dit jaar naar de iPhone komen. Wij zetten de nieuwe features voor je onder elkaar!

1. Betere toelichting in de App Store

Vanaf iOS 19 krijgt de App Store nieuwe labels, die aangeven over welke features een applicatie beschikt. Met deze labels is het duidelijk voor welke gebruikers een app geschikt is. In de nieuwe beschrijving zie je bijvoorbeeld of de applicatie ondersteuning biedt voor functies als VoiceOver, tekstvergroting, verminderde beweging en nog meer toegankelijkheidsinstellingen. In iOS 19 vind je het nieuwe kader bij een app in de App Store onder ‘Toegankelijkheid’.

2. Braille

De iPhone krijgt met iOS 19 ondersteuning voor brailleschrift. Dat betekent dat de Notities-app braille begrijpt en zelfs kan vertalen. Het uitvoeren van berekenen kan eveneens in braille vanaf iOS 19. Daarnaast kunnen live teksten omgezet worden naar braille via de iPhone. We zien deze functies voor braille terug in het gehele Apple-ecosysteem, dus ook op de iPad en Mac(Book).

3. Verbeterde Reader-weergave

De Reader-weergave op de iPhone is bedoeld om websites in Safari duidelijker (en vaak eenvoudiger) weer te geven. Met iOS 19 wordt deze weergave verbeterd, want Apple voegt een aantal features toe om de tekst beter leesbaar te maken. Zo kun je zelf de grootte, kleur en het lettertype van de tekst bepalen. In iOS 19 is de Reader-weergave in iedere applicatie beschikbaar, want de functie wordt ingebouwd in het vergrootglas. Zo wordt het lezen en begrijpen van teksten gemakkelijker voor alle gebruikers.

4. Persoonlijke stem

Met iOS 17 introduceerde Apple ‘Persoonlijke stem’ op de iPhone. Deze functie is bedoeld voor mensen die hun stem dreigen kwijt te raken, zij kunnen via de iPhone een digitale stem aanmaken. Daar moest een gebruiker maar liefst 150 zinnen voor inspreken, maar daar komt met iOS 19 verandering in. Je hoeft dan nog maar tien zinnen in te spreken, vervolgens wordt de stem binnen een minuut aangemaakt. Volgens Apple werkt deze stem vanaf iOS 19 soepeler en natuurlijker.

5. Head Tracking komt naar de iPhone

In 2024 bracht Apple Eye Tracking naar de iPhone. Met die functie is het mogelijk om de iPhone te besturen door middel van je ogen. Je hoeft daarvoor enkel naar een bepaald punt op het scherm te kijken, de iPhone reageert daar vervolgens op. Met iOS 19 komt daar een soortgelijke feature bij, want de telefoon wordt uitgebreid met Head Tracking. Je kunt je iPhone straks dus ook bedienen met hoofdgebaren.

6. Meer toegankelijkheidsfuncties

Apple heeft de eerste features van iOS 19 onthuld, maar dat is lang niet alles. Het bedrijf heeft ook toegankelijkheidsfuncties voor watchOS, macOS en iPadOS aangekondigd. Daardoor hebben we een idee welke verbeteringen later dit jaar naar de Apple Watch, Mac(Book) en iPad komen. Deze veranderingen zijn gepresenteerd door Apple:

Vergrootglas komt naar de Mac(Book);

komt naar de Mac(Book); Apple Watch krijgt ondersteuning voor Live bijschriften ;

; Mac(Book) wordt uitgebreid met Vehicle Motion Cues ;

; Vernieuwde Apple TV-app voor verbeterde toegankelijkheid;

voor verbeterde toegankelijkheid; Haptische feedback bij muziek op de iPhone is aan te passen;

bij muziek op de iPhone is aan te passen; Alle Apple-apparaten krijgen Naamherkenning om de naam van de gebruiker te herkennen in de omgeving;

om de naam van de gebruiker te herkennen in de omgeving; CarPlay krijgt ondersteuning voor grotere tekst en een verbeterde geluidsherkenning;

krijgt ondersteuning voor grotere tekst en een verbeterde geluidsherkenning; Toegankelijkheidsinstellingen van de iPhone en iPad kunnen gedeeld worden.

Release van iOS 19

De WWDC 2025 is pas volgende maand, maar Apple heeft de eerste functies van iOS 19 al onthuld. Welke features nog meer naar iOS 19 komen weten we maandag 9 juni om 19.00 uur (Nederlandse tijd). Die avond presenteert Apple de belangrijkste software-updates van het jaar, waaronder iOS 19, iPadOS 19, macOS 16 en watchOS 12. Met die updates komen de toegankelijkheidsfeatures waarschijnlijk ook beschikbaar.

De definitieve release van iOS 19 laat langer op zich wachten, want de softwareversie verschijnt pas in september. De eerste testversie van iOS 19 verschijnt wél al volgende maand, die komt direct na de aankondiging van het besturingssysteem. Ontwikkelaars kunnen over een maand dus al aan de slag met de nieuwe features in iOS 19. Wil je meer weten over de update? Lees dan hier alles over iOS 19. Wil je geen aankondiging missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je direct op de hoogte bent!