iPhone 17 Pro: nu tot €525 inruilvoordeel!

Bekijk actie

CarPlay heeft per direct twee nieuwe features – zo krijg je ze

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
14 december 2025, 14:57
2 min leestijd
CarPlay heeft per direct twee nieuwe features – zo krijg je ze

Apple heeft een update uitgebracht, die twee nieuwe features naar CarPlay brengt. Zo krijg je ze!

Lees verder na de advertentie.

Nieuwe features CarPlay

CarPlay heeft er weer nieuwe functies bij! Apple heeft iOS 26.2 uitgebracht, de nieuwste softwareversie voor je iPhone. Met de update komen niet alleen verbeteringen naar je iPhone, ook CarPlay wordt uitgebreid met handige veranderingen. Het besturingssysteem krijgt twee features in iOS 26.2. Ben je benieuwd welke dat zijn en hoe je ze kunt gebruiken? Wij zetten ze voor je onder elkaar!

1. Meer widgets

De iPhone en iPad hebben al jaren ondersteuning voor widgets, maar Apple heeft ze pas met iOS 26 geïntroduceerd bij CarPlay. Op het scherm van de auto kun je verschillende widgets toevoegen, zodat je belangrijke informatie van applicaties in één opslag ziet. Zo zie je welke afspraken in je agenda staan, wat de weersvoorspellingen zijn en welke audio je afspeelt in de auto zonder de apps te openen in CarPlay.

In iOS 26.2 breidt Apple de widgets uit, want er kunnen meer widgets op één pagina van CarPlay geplaatst worden. Waar dat er in iOS 26.1 en eerder nog maximaal twee zijn, krijgen sommige auto’s ondersteuning voor drie widgets op één scherm. Het is afhankelijk van je auto voor hoeveel widgets er ruimte is. Wagens met een groter display voor CarPlay krijgen ondersteuning voor drie widgets, bij kleinere schermen blijft het maximum twee. Het is niet bekend bij welke exacte schermafmetingen Apple voor drie widgets kiest.

2. Gesprekken vastzetten

De Berichten-app heeft een grote update gekregen in iOS 26 en dat is ook terug te zien in CarPlay. Het is eenvoudiger geworden om te reageren op berichten, want de Berichten-app in CarPlay heeft ondersteuning gekregen voor snelle reacties met emoji. Dat is niet alles, het is ook voor het eerst mogelijk om gesprekken vast te zetten in de Berichten-app. Deze vastgezette gesprekken verschijnen standaard bovenaan de lijst met alle chats in de applicatie.

Niet alle gebruikers zijn enthousiast over deze nieuwe functie, waardoor Apple de feature heeft aangepast in iOS 26.2. Je kunt in de volgende softwareversie zelf kiezen of vastgepinde gesprekken worden weergegeven in de Berichten-app bij CarPlay. Nemen de vastgezette chats te veel ruimte in beslag op het scherm van je wagen? Kies er dan voor om gepinde gesprekken te verbergen, zodat je weer de oude weergave van de Berichten-app ziet.

carplay ios 26

Zo krijg je de nieuwe functies

Verder voert Apple in iOS 26.2 verbeteringen door op de achtergrond, waarmee kleine problemen in CarPlay worden verholpen. Apple heeft de nieuwe softwareversie uitgebracht op vrijdag 12 december 2025, waardoor alle functies nu beschikbaar zijn. Je vindt de update op je iPhone onder ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’. Download iOS 26.2 op je iPhone om CarPlay uit te breiden met de handige features. Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Software Apple CarPlay Thema CarPlay Apple

Bekijk ook

Schakel deze WhatsApp-functie zo snel mogelijk in (iPhone-nieuws #50)

Schakel deze WhatsApp-functie zo snel mogelijk in (iPhone-nieuws #50)

13 december 2025

iOS 26.2 is uit, en brengt veel nieuwe functies naar je iPhone

iOS 26.2 is uit, en brengt veel nieuwe functies naar je iPhone

12 december 2025

De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #50 2025)

De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #50 2025)

12 december 2025

Deze 7 verbeteringen komen binnenkort naar je iPhone – en dit is wanneer

Deze 7 verbeteringen komen binnenkort naar je iPhone – en dit is wanneer

12 december 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren