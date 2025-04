Deze feature is (helaas) gecanceld bij de iPhone 17 Pro

De iPhone 17 verschijnt dit jaar, maar volgens geruchten heeft Apple een nieuwe feature van de smartphone gecanceld. Deze verbetering komt niet naar de iPhone 17 Pro (Max).

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 17

Apple brengt dit jaar opnieuw vier nieuwe iPhones uit. De iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max worden verwacht. Het display wordt bij vrijwel alle modellen verbeterd. Zo krijgen de iPhone 17 en de iPhone 17 Air ondersteuning voor ProMotion, waardoor het always-on scherm voor het eerst naar de reguliere iPhones komt. Deze feature was eerder nog exclusief voor Pro-modellen, maar daar komt bij de iPhone 17 verandering in.

Voor de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max worden eveneens verbeteringen bij het scherm verwacht. Mogelijk wordt het Dynamic Island een slag kleiner, waardoor je meer ruimte hebt op het display. Dat is niet alles, want Apple werkt naar verluidt aan een nieuwe anti-reflectielaag voor het scherm van de iPhone. Die feature zou dit jaar naar de iPhone 17 Pro (Max) komen, maar volgens geruchten is dat plan inmiddels van de baan bij Apple.

Minder reflecties op het scherm

Heb je regelmatig last van reflecties op het scherm van je iPhone? In dat geval ben je niet de enige, want het is een bekend probleem bij Apple. Het bedrijf werkt aan een oplossing, die het scherm van de iPhone 17 Pro (Max) beter afleesbaar moet maken. Nu blijkt dat Apple de feature heeft uitgesteld, omdat de productie van het nieuwe scherm voor de iPhone 17 Pro (Max) te langzaam gaat. De Pro-modellen krijgen daardoor geen nieuwe afwerking, die reflecties op het scherm tegen moet gaan.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De nieuwe laag op het scherm zorgt naar verluidt niet alleen voor minder reflecties, maar beschermt het display ook beter tegen beschadigingen. Zo heeft het scherm met de extra beschermingslaag minder last van krasjes. Bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max zien we deze feature dus niet terug. De fabricatie van de nieuwe displays ging niet snel genoeg, om de productie van de Pro-modellen op schema te houden.

Antireflecterende laag bij de iPad Pro.

Meer over de iPhone 17

De iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max moeten het dus zonder de feature doen, maar het is de verwachting dat een latere generatie van de iPhone wél een anti-reflectielaag op het scherm krijgt. Samsung heeft al een soortgelijke afwerking op het scherm, waarmee reflecties tot 75 procent minder zichtbaar zijn. Het contrast van het beeld komt daardoor duidelijker naar voren, ook bij fel (buiten)licht. Bij de iPhone worden in de toekomt dezelfde verbeteringen verwacht.

Bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max zien we daarnaast nog meer nieuwe features. Volgens geruchten draait de iPhone 17 Pro (Max) op de A19 Pro-chip en heeft het toestel maar liefst 12 GB aan werkgeheugen. Ook worden de camera’s aan de voor- en achterkant van de iPhone 17 Pro (Max) verbeterd. Wil je meer weten over de nieuwe iPhones van 2025? Lees dan hier alles over de iPhone 17 Pro (Max)!