Deze exclusieve feature is alléén voor de iPhone 17 Pro Max (en die is duur)

De iPhone 17 Pro Max is de beste iPhone van 2025 en heeft een exclusieve feature. Dit voordeel krijg je alléén bij de iPhone 17 Pro Max!

Feature voor de iPhone 17 Pro Max

Apple heeft de nieuwe iPhones van 2025 gepresenteerd! Sinds vrijdag 19 september zijn alle toestellen in de winkels verkrijgbaar. De line-up van de iPhone ziet er dit jaar iets anders uit, want Apple heeft de iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max uitgebracht. We zien een compleet nieuwe iPhone, maar de iPhone Pro Max is onveranderd de beste én geavanceerdste iPhone van het jaar.

De iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max hebben vrijwel dezelfde functies. Ze draaien beide op de A19 Pro-chip, hebben 12 GB aan werkgeheugen en zijn voorzien van maar liefst drie 48-megapixelcamera’s. Toch zijn er ook verschillen tussen de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. Laatstgenoemde is natuurlijk een slag groter, maar dat is niet de enige feature die exclusief voor de iPhone 17 Pro Max is. De telefoon heeft véél meer opslagruimte dan de iPhone 17 Pro.

Veel meer opslagruimte

Apple heeft de opslagopties van de iPhones dit jaar aangepast. Alle iPhones beginnen bij 256 GB aan opslagruimte, zodat je zelfs bij de reguliere iPhone 17 meer opslagruimte krijgt. Bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max heb je daarnaast de keuze uit 512 GB of 1 TB. Apple gaat bij de iPhone 17 Pro Max nog een stap verder, want je kunt bij de beste iPhone van 2025 ook kiezen voor maar liefst 2 TB aan opslagruimte.

Deze feature is exclusief voor de iPhone 17 Pro Max, bij de iPhone 17 Pro kun je niet kiezen voor 2 TB opslagruimte. Het is opvallend dat Apple deze opslagoptie heeft toegevoegd, want dit is de eerste iPhone met 2 TB aan opslag. De geruchten gaan al jaren dat Apple werkt aan deze mogelijkheid, die er bij de iPhone 17 Pro Max dus eindelijk is gekomen. Bij de beste iPhone van 2025 hoef je dus geen zorgen meer te hebben over de hoeveelheid vrije opslag van het toestel.

iPhone 17 Pro Max prijzen

Aan deze uitvoering van de iPhone 17 Pro Max hangt wel een behoorlijk prijskaartje. Doorgaans geldt dat hoe meer opslagruimte je kiest, hoe duurder de iPhone wordt. Je betaalt daardoor maar liefst € 2.479,- voor de iPhone 17 Pro Max met 2 TB aan opslagruimte. Deze exclusieve feature maakt de iPhone 17 Pro Max óók de duurste iPhone die Apple ooit op de markt heeft gebracht. Het is de eerste iPhone met een beginprijs van meer dan 2000 euro bij Apple.

Voor deze prijs krijg je wel de beste iPhone van 2025 met de meeste opslagruimte ooit in een iPhone. Vind je deze prijs veel te hoog? In dat geval kun je ook voor het basismodel met 256 GB kiezen, dat voor de meeste gebruikers meer dan voldoende is. Alle uitvoeringen van de iPhone 17 Pro Max beschikken over dezelfde features, het enige verschil is de hoeveelheid opslagruimte.

Als je de iPhone 17 Pro Max niet in één keer wilt of kunt betalen is het kiezen van een abonnement een goede optie, waarbij je vaak hoge toestelkorting krijgt. Benieuwd naar alle prijzen? Bekijk hier de laagste prijzen van de iPhone 17 Pro Max: