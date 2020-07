FAQ: Dit weten we over Apples eigen chip: Apple Silicon

Apple neemt na een jarenlange samenwerking afscheid van Intel. Het bedrijf gaat namelijk eigen chips ontwikkelen. Maar hoe zit dat eigenlijk precies? In dit artikel lees je alles wat we tot nu toe weten over Apple Silicon.

Apple Silicon: vragen en antwoorden over Apples eigen chip

Apple deed tijdens WWDC 2020 een historische aankondiging: het bedrijf gaat namelijk een eigen processor ontwikkelen voor zijn producten. Apple noemt de chip Apple Silicon en gaat deze toevoegen aan de Mac. In dit artikel beantwoorden we de belangrijkste vragen over Apple Silicon.

1. Wat is Apple Silicon?

Al lange tijd gingen er geruchten dat Apple sleutelt aan een eigen chip, en nu is het zover. Apple Silicon is Apples eigen chip voor de Mac. Het komt erop neer dat alle Apple-producten straks met dezelfde processortechniek worden gemaakt. Je kunt de processor zien als het kloppend hart van een Mac.

De chip zorgt ervoor dat MacBooks nóg beter kunnen werken, omdat de chip speciaal voor Apple-producten wordt gemaakt. Apple laat hiermee Intel achter zich, het bedrijf waarmee het ruim vijftien jaar lang samenwerkte voor processors.

2. Wat zijn de voordelen van een eigen chip?

Apples eigen chiptechnologie brengt veel voordelen met zich mee. Omdat het speciaal is ingericht voor producten van Apple werkt het uitstekend in MacBooks. Het eerste voordeel is de snelheidsboost: Macs worden volgens Apple nog krachtiger door de toegenomen rekenkracht.

Deze boost zorgt er ook voor dat Macs met Apple Silicon beter overweg kunnen met zware programma’s, zoals grote games en videobewerkingsprogramma’s. Ook belooft Apple dat de chips energiezuiniger worden. Dit zorgt ervoor dat de toekomstige MacBooks langer mee kunnen met een volle accu. Verder is Silicon nog beter beveiligd.

macOS Big Sur is met de chiptechnologie in het achterhoofd gemaakt. De nieuwste update van het macOS-besturingssysteem werd dezelfde avond tijdens WWDC 2020 aangekondigd. De standaardprogramma’s in Big Sur kunnen dan ook direct profiteren van de snelheidsboost die de chip met zich meebrengt.

Volgens Apple is de switch naar de eigen chip voor ontwikkelaars geen grote stap. Zij kunnen in slechts een paar dagen hun apps van Intel naar Silicon omzetten, aldus de iPhone-maker. Maar ook als apps niet op maat gemaakt zijn, is het door middel van een softwaretrucje alsnog mogelijk om deze apps op nieuwe Macs te draaien.

Als laatste maakt Apple Silicon het mogelijk om universele apps te draaien. Dat is vooral goed nieuws voor app-ontwikkelaars, omdat die dan maar één app hoeven te maken voor verschillende Apple-apparaten.

Op de achtergrond draaien de de apparatuur dan namelijk allemaal op dezelfde processortechniek. De nieuwe chip zorgt er dus voor dat ontwikkelaars geen aparte iOS-, iPadOS-, macOS- of watchOS-app hoeven te maken. Hierdoor wordt ook het onderhouden van apps simpeler.

3. Hoe zit het met de samenwerking tussen Apple en Intel?

Nu het hoge woord eruit is en Apple definitief overstapt op eigen chips wordt de samenwerking tussen Apple en Intel ook anders. Jaren geleden heeft Apple samen met Intel de Thunderbolt-aansluiting ontworpen. Hoewel het bedrijf afscheid neemt van de chips van Intel, blijven de twee bedrijven nog wel samenwerken.

Onlangs werd namelijk bekend dat de nieuwe Macs met eigen chip toch met de Thunderbolt usb-c-aansluiting worden uitgerust. Dat is goed nieuws, want veel gebruikers hebben door de jaren heen heel wat Thunderbolt-accessoires gekocht.

Apple heeft hiervoor gekozen omdat gebruikers nog steeds tevreden zijn met de snelheid en flexibiliteit van de Thunderbolt-aansluiting. Het nieuws kwam tegelijk met de onthulling van de nieuwe Thunderbolt 4. De opvolger gebruikt dezelfde aansluiting en is niet sneller, maar volgens Intel wel stabieler.

4. Wanneer komt de nieuwe chip uit?

De eerste Mac met eigen Apple Silicon-chip zou eind dit jaar al moeten verschijnen. Dat beweerde Apple CEO Tim Cook tijdens WWDC 2020. Tijdens het ontwikkelaars-evenement zei hij echter ook dat het langer duurt voordat Apple compleet overgaat op Apple Silicon. Hij verwacht dat het zo’n twee jaar gaat duren voordat alle nieuwe Apple computers met de eigen chips zijn uitgerust.

5. Kun je nu wel een MacBook kopen die nog jaren meegaat?

Ja, en nee. Als je van plan bent om een nieuwe MacBook te kopen is het goed om je bewust te zijn van de voor- en nadelen van MacBooks met Intel-chips, en de nieuwe Apple Silicon-chip.

Apple brengt eerst nog Macs uit die ‘gewoon’ Intel-chips gebruiken. Maar, het is niet duidelijk of deze nog lang updates zullen krijgen. Als je nu een Mac met een Intel-processor koopt, weet je zeker dat bestaande apps goed draaien. Toch loop je tegelijkertijd het risico dat je al snel achterloopt.

MacBooks met Apple Silicon kunnen namelijk iOS-apps op de Mac draaien, terwijl Macs met een Intel-processor dat niet kunnen. Toch is het zo dat de overgangsperiode naar een nieuwe chip waarschijnlijk nog een aantal kinderziektes met zich meebrengt. Toen Apple begon met Intel-chips werden MacBook-eigenaren geplaagd door slechte prestaties, apps die niet werkten en ook het vlindertoetsenbord zorgde voor veel klachten.

In die zin kan het dus goed zijn om juist nu een MacBook te kopen met een Intel-chip. Op die manier kan je nog even aankijken hoe de eerste MacBooks met Apple Silicon het gaan doen. Bovendien ligt het in de lijn der verwachting dat het bedrijf uit Cupertino deze Intel-MacBooks nog wel een poosje blijft ondersteunen met updates.