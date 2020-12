Apple verbetert FaceTime-kwaliteit op oudere iPhones

In een jaar waarin we vaker dan ooit digitaal met elkaar praten, heeft Apple vorige maand stilletjes een grote FaceTime-verbetering doorgevoerd op oudere iPhones.

Apple verbetert FaceTime-kwaliteit

Begin november bracht Apple iOS 14.2 uit, een tussentijdse update die meerdere nieuwe functies toevoegde. Wat Apple echter niet zei, is dat de update ook de kwaliteit van FaceTime-gesprekken op oudere toestellen merkbaar heeft verbeterd.

MacMagazine ontdekte dat Apple stilletjes de FaceTime-kwaliteit heeft verhoogd naar 1080p op de iPhone 8 en nieuwer. De lijst met iPhones die FaceTime HD ondersteunen is als volgt.

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone SE 2020

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

Deze hogere videokwaliteit is goed zichtbaar, maar werkt alleen als je toestel met wifi verbonden is. De vier iPhone 12-modellen zijn de enige die FaceTime HD via 5G ondersteunen.

Ook op de website van Apple staat bij deze iPhones nu dat ze met ‘FaceTime HD’ werken. Opvallend genoeg is de hogere FaceTime-kwaliteit nog niet beschikbaar op de iPad.

Videobellen met je Apple-apparaten

