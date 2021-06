Opinie: FaceTime komt eindelijk naar Android, maar voor wie?

Een historisch moment: FaceTime komt naar Android en Windows. Apples voorheen exclusieve videobel-app is straks voor iedereen beschikbaar. Maar, je zou het je Android-vrienden eigenlijk niet moeten willen aandoen om straks te bellen met de FaceTime-‘app’.

Opinie: FaceTime in iOS 15 komt te laat

Apple staat bekend om haar geslotenheid. Koop je eenmaal een iPhone, dan verdrink je steeds verder in het ecosysteem van Apple. iOS werkt nou eenmaal beter samen met een Mac dan een Windows-laptop, en de AirTag-tracker is eigenlijk alleen aan te raden als je een Apple-telefoon hebt.

Het tij begint echter te keren. Beetje bij beetje opent Apple de poorten van haar koninkrijk. Het meest recente voorbeeld is FaceTime. Vanaf iOS 15, de iPhone-update die iedereen later dit jaar kan downloaden, komt Apples eigen videobel-app namelijk naar Android.

De voor- en nadelen van FaceTime op Android

Tenminste, zo zou de marketingafdeling van Apple het omschrijven. In werkelijkheid wordt het mogelijk om FaceTime-gesprekken via een webbrowser te voeren. Op die manier kun je dus een linkje naar een groepsgesprek delen met vrienden, die vervolgens vanaf een Android-telefoon, Windows-laptop of ieder ander apparaat met een browser, microfoon en camera kunnen inbellen.

Aan de ene kant is dit positief nieuws. FaceTime is een fijne manier om te videobellen en Apple is een bedrijf dat veel mensen eerder op hun privacybeloftes geloven, dan firma’s als Google en Zoom.

Aan de andere kant is Apple rijkelijk laat met deze overstap. Videobellen werd in 2020 ongekend populair omdat de hele wereld zoveel mogelijk thuis moest blijven. Waarom rolde Apple deze functie toen niet uit? Tegen de tijd dat iOS 15 voor iedereen beschikbaar is – dit najaar – zijn er (hopelijk) al veel versoepelingen doorgevoerd en is er minder behoefte om elkaar continu via een schermpje te spreken.

FaceTime-concurrent Google Meet

Too little, too late

En daarbij, waarom is de overstap van FaceTime naar Android zo gebrekkig uitgevoerd? Er komt bijvoorbeeld geen FaceTime-app uit voor Android. In plaats daarvan moeten mensen met een Android-telefoon op een linkje tikken die zij doorgestuurd krijgen van hun Apple-vrienden en vervolgens videobellen via de browser.

Deze oplossing zou in 2015 als revolutionair bestempeld worden, maar is anno 2021 niets minder dan achterhaald. De hele wereld is immers gewend aan gelikte apps om te videobellen – zoals Zoom, Google Meet en Microsoft Teams. Met deze apps hoef je niet te hannesen met linkjes, maar kun je gewoon direct videobellen met wie je ook maar wil.

Met andere woorden: ik denk dat het heel lastig gaat worden om van FaceTime op Android een succes te maken. Het gebaar dat Apple maakt is leuk, maar ik geef het weinig kans van slagen. Want wees heel eerlijk: met al die alternatieven voor handen, waarom zou je dan als vriendengroep of collega’s via FaceTime gaan videobellen?

