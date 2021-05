De nepnieuwsmolen krijgt het binnenkort een stuk zwaarder op Facebook, zo kondigt het socialmediabedrijf aan. Nepnieuws-verspreiders krijgen vanaf mei 2021 minder bereik op het platform. Ook lanceert Facebook nieuwe manieren om mensen te informeren wanneer er mogelijk sprake is van nepnieuws.

Facebook wil nepnieuws de nek omdraaien

De verspreiding van nepnieuws is een probleem dat alsmaar groter wordt. Facebook is er klaar mee. Het bedrijf kondigde onlangs aan dat het met nieuwe manieren komt om nepnieuws tegen te gaan.

In 2020 is de hoeveelheid nepnieuws enorm gestegen, mede dankzij de uitbraak van COVID-19. Veel mensen posten foutieve informatie over vaccins en de oorsprong van het virus.

Vanaf mei 2021 krijgen gebruikers die naar verluidt nepnieuws verspreiden minder bereik op al hun posts. Nieuws wordt gecontroleerd door zogenoemde fact-checkers van Facebook.

Wanneer nieuws als onwaar wordt bevonden, neemt Facebook maatregelen. Verspreiders van nepnieuws krijgen vervolgens minder bereik op al hun posts. Dit geldt voor zowel pagina’s als persoonlijke accounts.

Gebruikers waarschuwen met pop-ups

Naast het aanpakken van de verspreiders, gaat Facebook ook het nepnieuws zelf proberen in te dammen. Gebruikers krijgen binnenkort vernieuwde pop-ups te zien wanneer ze vermoedelijk nepnieuws lezen. De notificatie bevat een artikel dat het nepnieuws ontkracht, samen met een aansporing om het juiste artikel te delen.

Op deze manier gaat Facebook de verspreiding van nepnieuws tegen, terwijl het bedrijf de verspreiding van het ware nieuws juist aanmoedigt. Waar het nepnieuws over gaat, maakt niet uit. Facebook wil zoveel mogelijk onjuistheden bestrijden.

