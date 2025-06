Goed nieuws: Meta gaat met een nieuwe functie het inloggen bij Facebook veiliger én makkelijker maken. En dit is hoe ze dat gaan doen.

Facebook krijgt nieuwe functie (en wordt een stuk veiliger)

Meta heeft aangekondigd dat Facebook binnenkort een nieuwe beveiliging gaat toevoegen. Dit gaan ze doen door middel van passkeys. Dat betekent dat inloggen op Facebook veel veiliger én een stuk eenvoudig wordt. Je hebt dan geen gedoe meer met zwakke wachtwoorden of sms-codes.

Wat zijn passkeys?

Passkeys zijn een soort digitale inlogsleutels. Je kunt daarmee op dezelfde manier inloggen op je Facebook-account als je op jouw iPhone doet. Omdat de inloggegevens gegevens nooit verstuurd worden of opgeslagen, zijn passkeys extreem moeilijk te stelen of na te bootsen, zelfs niet via phishing.

De functies voor passkeys zit sinds iOS 17 op iPhones. Je kunt je opgeslagen passkeys zien in de sectie Passkeys van de Wachtwoorden-app.

Dit zijn de belangrijkste voordelen van passkeys

Er zitten dus behoorlijk wat voordelen aan het gebruik van passkeys. Dit zijn de drie belangrijkste voordelen.

Veiliger dan gewone wachtwoorden op Facebook

Wachtwoorden zijn kwetsbaar voor hackers, brute-force aanvallen en datalekken. Passkeys zijn veel beter beschermd omdat ze uniek en apparaatgebonden zijn.

Daarnaast is het ook veiliger wanneer je bijvoorbeeld gebruikt maakt van een openbare wifi-verbinding. Je hoeft dan niet bang te zijn dat je wachtwoord onderschept wordt, want die worden nooit via het wifi-netwerk verstuurd.

Minder kans op phishing

Bij phishing sturen oplichters je naar nepsites om je wachtwoord te achterhalen. Een passkey werkt alleen op de echte Facebook-site. Phishingsites hebben geen toegang tot je beveiligde sleutel.

Passkeys zijn handig en snel

Ben je je wachtwoord vergeten? Geen probleem! Je kunt gewoon inloggen met je iPhone. Het maakt het inloggen daarnaast een stuk makkelijker want er worden geen inloggegevens verstuurd.

Passkeys voor Facebook komen eraan

Meta rolt de passkeys voor het veiliger maken van Facebook gefaseerd uit op iOS en Android. Eerst voor Facebook zelf, later volgen Messenger en andere diensten van Meta. Instellen van passkeys voor Facebook is zo gepiept en doe je te zijner tijd via de instellingen.