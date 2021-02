Facebook werkt volgens geruchten aan een eigen smartwatch die de concurrentie aangaat met de Apple Watch. Het slimme horloge moet in 2022 te koop zijn.

‘Facebook komt met eigen smartwatch’

Volgens The Information brengt Facebook volgend jaar een eigen smartwatch uit. Het apparaat zou zich richten op gezondheid en het versturen van berichten. Het slimme horloge moet een directe concurrent worden voor de Apple Watch.

De smartwatch zou een eigen dataverbinding krijgen, zodat je hem zonder telefoon kunt gebruiken. De belangrijkste apps zijn vermoedelijk Facebook Messenger en WhatsApp, maar het horloge houdt ook je workouts bij en kan communiceren met populaire fitness-apps.

Apple Watch SE

De eerste versie van het horloge draait waarschijnlijk op Android-software, maar Facebook zou ook werken aan een eigen besturingssysteem. Wat we voor de smartwatch moeten betalen is nog niet bekend. Wel wordt hij vermoedelijk dicht tegen de kostprijs aangeboden. Op die manier wil Facebook marktaandeel verwerven. Waarschijnlijk is het apparaat daarom goedkoper dan de Apple Watch SE, het instapmodel van Apple.

Toch is het de vraag of het horloge een succes wordt. The Information denkt dat consumenten niet happig zullen zijn om hun gezondheidsdata te delen met Facebook. Het sociale netwerk heeft geen goede reputatie als het op privacy aankomt.

Facebook en Apple zijn op oorlogspad

Het nieuws over de smartwatch van Facebook komt op een opvallend moment. Het sociale platform is in een oorlog met Apple beland. Facebook is boos dat Apple deze lente een trackerwaarschuwing uitrolt. Apps moeten gebruikers straks toestemming vragen om volgcodes te mogen plaatsen. Die zijn noodzakelijk om gerichte reclames te laten zien. Volgens Facebook heeft deze functie in iOS 14 desastreuze gevolgen voor adverteerders.

Apple op haar beurt heeft kritiek op het verdienmodel van Facebook. Het gebrek aan privacy van gebruikers is volgens Tim Cook een maatschappelijk probleem. Facebook zou te weinig doen om nepnieuws te weren. Die berichten zijn erg lucratief, maar leiden ook tot wantrouwen en mogelijk zelfs tot geweld.

