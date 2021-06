‘Facebook smartwatch krijgt functie die Apple Watch nog steeds niet heeft’

De Apple Watch-concurrent van Facebook krijgt een functie die nog geen enkele Apple-smartwatch heeft.

‘Facebook smartwatch krijgt camera’

The Verge heeft nieuwe informatie over de smartwatch waar Facebook inmiddels al een tijdje aan werkt. Op basis van anonieme bronnen komen we zo meer te weten over de unieke functies die het horloge zal hebben.

Volgens de bronnen krijgt de smartwatch twee camera’s, die je kunt gebruiken om foto’s te maken en videogesprekken te voeren. De frontcamera op de ‘bovenkant’ van het horloge kun je gebruiken om mee te bellen, maar voor de 1080p camera op de achterkant heeft Facebook iets bijzonders bedacht.

Deze camera kun je enkel gebruiken als je de smartwatch uit het frame haalt, en het horloge in je hand houdt om een foto af te drukken. Omdat het scherm zo gemakkelijk los te maken is, wil Facebook samenwerken met andere bedrijven om accessoires te maken. Denk bijvoorbeeld aan een statief om de camera in te zetten, of een beugel om hem aan je tas vast te maken en te gebruiken als action-cam.

Ingebouwde hartslagmeter en meer

Daarnaast zou het horloge ook een ingebouwde hartslagmeter krijgen en uiteraard nauw samenwerken met alle apps van Facebook. Zo kun je er berichten mee sturen via WhatsApp of Messenger. Dankzij de mobiele chip heb je geen gekoppelde smartwatch nodig om hier berichten mee te verzenden en ontvangen.

Zoals het er nu naar uitziet zou Facebook zijn eerste smartwatch in de zomer van 2022 uit willen brengen voor een prijs van vierhonderd dollar. Daarmee gaat het bedrijf rechtstreeks met Apple concurreren.

