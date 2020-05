Facebook heeft vandaag een nieuwe functie aangekondigd: Facebook Shops. Hiermee kunnen kleine bedrijven een online webwinkel beginnen die voor zowel Facebook (Messenger) als Instagram en WhatsApp werkt.

Facebook introduceert Facebook Shops

Dat laat Facebook weten via een blogpost op de website. Met Facebook Shops wil het social media-platform kleine bedrijven ondersteunen die het door de gevolgen van het coronavirus moeilijk hebben. Omdat iedereen zoveel mogelijk binnen moet blijven, kunnen er geen klanten in de winkel langskomen. De Facebook Shop biedt dan uitkomst.

Voor deze bedrijfjes kan het een grote stap zijn om zelfstandig een hele webshop op poten te zetten. Maar via Facebook is het zo gepiept. Klanten hebben dan op zowel Instagram, WhatsApp als Facebook toegang tot de webwinkel.

Aanmaken van Facebook Shop is gratis en simpel

Een webwinkel aanmaken in Facebook Shops is gratis en simpel. Bedrijven kunnen hun producten zelf uitkiezen en toevoegen aan hun catalogus. Met een coverfoto en themakleuren is de Facebook Shop te personaliseren zodat het bij het bedrijf past. De winkel komt dan op het Facebookprofiel van het bedrijf te staan, en het is te vinden via Stories of advertenties.

Om de winkelervaring zoveel mogelijk na te bootsen kunnen klanten rustig rondkijken in de winkel, en als ze een vraag hebben kunnen ze deze stellen via de chat-functie. Op die manier heeft een winkelondernemer toch nog contact met zijn of haar klanten.

Volgens Facebook komt er ook een speciaal tabblad op Instagram voor de ‘Instagram Shop’, maar die laat nog even op zich wachten. Waarschijnlijk komt deze in de plaats van het ‘Activiteit’-tabblad, iets waar niet elke gebruiker blij mee zal zijn.

Meer vernieuwingen op Facebook

De functie rolt vandaag uit voor een aantal bedrijven, maar in de komende maanden zal het voor meer bedrijven beschikbaar worden. Facebook is druk bezig met vernieuwingen om gebruikers tegemoet te komen. Onlangs bracht het social media platform een videobel-app voor de Mac uit. Bovendien heeft de Messenger-app van Facebook recent een redesign gekregen.