Reclamevrij Facebook komt eraan (met een addertje onder het gras)

Facebook en Instagram zonder reclame, dat klinkt te mooi om waar te zijn. Toch lijkt het er naar alle waarschijnlijkheid op korte termijn aan te komen.

Facebook en Instagram zonder reclame

Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, komt binnenkort waarschijnlijk met reclamevrije versies van zowel Facebook als Instagram in de Europese Unie. Het bedrijf is al langer in een strijd verwikkeld met de EU over vermeende privacyschendingen van zijn ad-trackingdiensten. De nieuwe Digital Markets Act (DMA) moet hier een einde aan maken.

De European Data Protection board (EDPB) heeft Meta een boete van 1,3 miljard dollar opgelegd voor het overdragen van gegevens van Europese gebruikers naar de VS, een schending van de General Data Protection Regulation (GDPR). De VS en de EU ondertekenden in juli een overeenkomst over dergelijke gegevensoverdracht, waardoor het makkelijker is geworden om sociale mediaplatforms hierin te beperken.

Facebook zonder reclame: het addertje onder het gras

Door Facebook en Instagram reclamevrij te gaan aanbieden, probeert Meta nu te voldoen aan de aankomende EU-regelgeving. Maar het bedrijf van Mark Zuckerberg geeft zich natuurlijk niet zonder slag of stoot gewonnen.

De reclamevrije versies worden namelijk onderdeel van een abonnementsdienst. Wil je er gebruik van maken, dan moet je ervoor betalen. Hoeveel is op dit moment nog niet duidelijk. Tegelijkertijd zal Meta in de EU gratis versies van Facebook en Instagram aan blijven bieden die wel nog gewoon reclame hebben. Wanneer de abonnementsdienst beschikbaar komt, is overigens ook nog niet bekend.

Meta Verified mogelijk nóg duurder

Het is in ieder geval de verwachting dat het abonnement een flinke prijs krijgt, net als de huidige abonnementen bij Meta. Voor Meta Verified betaal je bij een abonnement op één profiel al 16,99 euro per maand. Wil je daar nog een profiel aan toevoegen? Dan is dat maandelijks 28,99 euro. Deze abonnementen zijn al beschikbaar op Instagram en Facebook, maar dan nog met reclame.

De reclamevrije versie van de platforms wordt vermoedelijk ook via deze abonnementen geïntroduceerd. Dit wordt dan één van de voordelen van Meta Verified. Het is goed mogelijk dat Meta de abonnementsprijzen verhoogt, zodra de reclame op Facebook en Instagram wordt geschrapt voor abonnees.

Het nieuwe sociale platform Threads

Meta heeft ook de lancering van zijn nieuwe sociale platform Threads in Europa uitgesteld vanwege problemen met de regelgeving. Het bedrijf lijkt zich toch wat zorgen te maken over de aankomende Digital Markets Act, die bedrijven verbiedt om persoonlijke gebruikersgegevens (waaronder naam en locatie) te hergebruiken.

