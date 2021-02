Facebook vraagt gebruikers iOS-app om toestemming voor volgcodes

Facebook test een notificatie in de iOS-app die gebruikers toestemming vraagt om volgcodes te mogen plaatsen. Dat soort codes zijn nodig om mensen gerichte advertenties te kunnen tonen. Apple gaat binnenkort waarschuwen voor deze trackers.

Facebook vraagt om toestemming volgcodes

Er is een nieuw hoofdstuk aangebroken in de oorlog tussen Apple en Facebook. Het sociale netwerk test een notificatie die gebruikers toestemming vraagt om volgcodes in te zetten. Met deze codes kan het bedrijf zien wat je online uitvoert, zodat je gerichte advertenties op je scherm krijgt. Die leveren meer geld op dan willekeurige reclames.

De timing van deze notificatie is geen toeval. Apple komt binnenkort namelijk met een trackerwaarschuwing. Vanaf dat moment zijn ontwikkelaars verplicht om toestemming te vragen voor het gebruik van volgcodes. Facebook is daar faliekant op tegen en dreigt met een rechtszaak. De verwachting is namelijk dat veel iPhone-bezitters geen toestemming zullen geven voor het gebruik van de codes. Adverteerders zullen in dat geval minder gaan verdienen.

Toch vraagt Facebook nu dus zélf om toestemming terwijl het nog niet nodig is. Dat doet het bedrijf van Mark Zuckerberg om gebruikers meer context te geven voor hun beslissing. De waarschuwing van Apple is erg summier, terwijl Facebook meer uitleg geeft over wat er precies met de data gebeurt. De hoop is natuurlijk dat meer gebruikers vervolgens toestemming zullen verlenen voor de volgcodes.

Apple en Facebook zijn op oorlogspad

Als gezegd liggen Apple en Facebook behoorlijk met elkaar in de clinch. In een toespraak benadrukte Tim Cook vorige week het belang van privacy. Het verdienmodel van bedrijven als Facebook zou zwaar leunen op de verspreiding van nepnieuws. Daardoor brengen mensen meer tijd door op hun smartphone, wat adverteerders veel geld oplevert. Nepnieuws leidt volgens Cook echter tot sociale ontwrichting. Als gebruikers niet meer worden gevolgd, is er ook minder reden om dit soort berichten te verspreiden.

Mark Zuckerberg, de topman van Facebook, beschuldigt Apple op zijn beurt van concurrentievervalsing en het misbruiken van zorgen om privacy. Cook zou iPhone-bezitters in werkelijkheid vooral willen stimuleren om Apples eigen apps te gebruiken. iMessage en FaceTime zijn concurrenten van Facebooks Messenger en WhatsApp.

