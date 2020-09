‘Facebook wil Messenger als standaard-app voor berichten in iOS’

Sinds de iOS 14-update is het mogelijk om zelf standaard-apps kiezen voor bijvoorbeeld je mail of browser. Facebook haakt hier op in en pleit voor de mogelijkheid om Facebook Messenger in te stellen als standaard-app voor berichten op iPhones.

Facebook Messenger als standaard berichten-app

Aangemoedigd door veranderingen in iOS 14, waarmee gebruikers een standaard e-mail- en browserapp naar keuze kunnen instellen, gelooft Facebook nu ook in een vergelijkbare wijziging voor berichten-apps. Vorig jaar stond Apple Siri al toe om berichten te verzenden via andere apps.

Facebook-vicepresident Stan Chudnovsky zegt op website The Information dat het social mediaplatform Apple herhaaldelijk heeft gevraagd een optie toe te voegen om een standaard ​​berichten-app naar keuze te selecteren. Ook meldt de vicepresident dat hij de positie van Apple te dominant vindt, waardoor ontwikkelaars van berichtenapps geen gelijk speelveld hebben.

Mocht Apple de mogelijkheid om een standaard berichten-app in te stellen overwegen, dan zijn er nog aardig wat veranderingen nodig. Het vereist een aantal ingrijpende wijzigingen in de manier waarop apps van derden bijvoorbeeld verificatie-sms versturen. Zo is het effect van een standaard berichten-app is ingrijpender dan het wijzigen van een standaardbrowser.

‘Apple is te dominant’

De afgelopen tijd nemen steeds meer bedrijven het risico om Apple te provoceren. Zo vormden een reeks bedrijven, waaronder Epic Games en Spotify, een nieuwe organisatie genaamd “Coalition for App Fairness”. Deze coalitie is een poging om de problemen van ontwikkelaars met Apple op de agenda te zetten. Ze zijn van mening dat gebruikers keuzevrijheid verdienen om zelf te beslissen welke muziek, mail, chat of andere noodzakelijke app het best bij hen past. Facebook lijkt zich nu bij deze uitspraak te sluiten.

