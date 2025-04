Facebook en Instagram gaan je persoonlijke data voortaan gebruiken voor het trainen van AI. Maar je kunt er iets tegen doen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Facebook & Instagram gebruiken je data voor AI: zo voorkom je dat

Gebruik je Facebook of Instagram? Dan moet je binnenkort even goed opletten. Meta (het moederbedrijf van onder andere Facebook, Instagram en WhatsApp) gaat namelijk je foto’s en persoonlijke berichten gebruiken om hun AI te trainen.

Meta heeft gezegd dat ze deze week een bericht gaan versturen naar alle Europese gebruikers waarin meer wordt verteld over de veranderingen die gaan komen. Als je niet wilt dat je gegevens gebruikt worden om de AI van Facebook en Instagram te trainen kun je bezwaar maken. Bij de melding zit dan een link waar je dit kunt doen. Meta zegt dat ze alle verzoeken gaan honoreren.

Privéberichten worden niet gebruikt om AI te trainen

Overigens worden je privéberichten níét gebruikt om de AI van onder andere Facebook te trainen. Daar vallen ook de berichten onder die je in WhatsApp verstuurt. Verder worden er geen gegevens gebruikt van inwoners in de EU onder de 18 jaar.

Meta had al langere tijd plannen om een eigen AI-systeem te trainen, maar stuitte vorig jaar op bezwaren van Europese toezichthouders. Daardoor werd de oorspronkelijke lancering uitgesteld in de EU. Meta kreeg toen ook flinke boetes opgelegd voor het onzorgvuldig omgaan met gebruikersdata. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft overigens aangegeven dat ze de nieuwe ontwikkelingen goed in de gaten gaan houden.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Facebook AI moet leren van Europeanen

Volgens Meta is het zeer belangrijk dat hun AI leert van Europese data, zodat het systeem gevoel krijgt voor de taal, verschillende culturen en de subtiele verschillen.

Je moet daarbij denken aan regionale dialecten, plaatselijke gewoontes en de verschillende soorten humor en sarcasme die per land (of zelfs per stad) verschillen. Meta zegt dat hun AI zonder deze input niet goed genoeg zal presteren en de gebruikerservaring te wensen over zal laten.