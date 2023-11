Facebook en Instagram lanceren abonnement: zoveel ga je betalen

Binnenkort is het mogelijk om op Facebook en Instagram een abonnement af te sluiten, zodat je geen advertenties meer ziet. Zoveel kost dat!

Meta introduceert abonnementen

Ben je klaar met alle advertenties op Instagram en Facebook? Dan hebben we goed nieuws, want vanaf deze maand krijg je de optie om reclames te verbergen in deze apps. Helaas is dat niet gratis, om de advertenties uit te schakelen moet je namelijk een betaald abonnement afsluiten bij Facebook of Instagram. Tegen een bepaald maandelijks bedrag krijg je dan geen reclame meer te zien op je tijdlijn.

Door deze nieuwe abonnementen te introduceren, probeert Meta te voldoen aan de Europese richtlijnen op het gebied van privacy. Volgens de Europese privacywetgeving mag Meta, het moederbedrijf achter Facebook en Instagram, enkel met toestemming persoonlijke informatie van gebruikers verzamelen. Geef je geen toestemming? Dan is het afsluiten van een abonnement op Facebook en Instagram dus het alternatief.

Zoveel kost een abonnement op Facebook en Instagram

Meta voert voor de abonnementen op Instagram en Facebook dezelfde prijzen in: voor beide platforms betaal je maar liefst 9,99 euro per maand. Je moet het abonnement dan wel via de website afsluiten, want via de app betaal je iets meer. Als je via de app van Facebook of Instagram het abonnement afsluit leg je maandelijks 12,99 euro neer. Dat heeft te maken met commissies die Apple doorvoert in de App Store.

Ben je van plan om een abonnement af te sluiten? Dan is het dus slimmer om dat te doen via de website van Facebook of Instagram. Het is nog niet duidelijk of er ook een gecombineerd abonnement komt, zodat je op zowel Instagram als Facebook geen reclame meer te zien krijgt. Nu lijkt het erop dat je voor beide platforms een apart abonnement af moet sluiten, waardoor je bijna 20 euro per maand kwijt bent als je Facebook én Instagram reclamevrij wilt gebruiken.

Abonnement komt in november

Meta heeft begin deze week aangekondigd dat de abonnementen in november worden gelanceerd. Het is nog onbekend vanaf welke datum je een abonnement kunt afsluiten, maar je hoeft waarschijnlijk niet lang meer te wachten. Omdat de abonnementen een reactie zijn op de Europese privacywetgeving, komen ze vooralsnog alleen beschikbaar in de landen die zijn aangesloten bij de Europese Unie. Om een abonnement af te sluiten moet je achttien jaar of ouder zijn.

Wil je niet betalen voor een abonnement op Facebook of Instagram? Dan moet je toestemming geven dat Meta jouw persoonlijke data verzamelt. Het bedrijf heeft al aangegeven dat de gratis variant van Facebook en Instagram gewoon beschikbaar blijft. In de praktijk is het platform natuurlijk niet gratis, want je betaalt in principe met je persoonlijke gegevens. Maar vanaf deze maand wordt dat wel je eigen keuze.

