Zo check je of je onderdeel bent van het grote Facebook-datalek

Gegevens van miljoenen Nederlanders met een Facebook-account liggen op straat. Zo controleer je of jij onderdeel bent van dit Facebook-datalek en wat je dan moet doen.

Facebook-datalek: check of je erbij zit

Voor de zoveelste keer ligt er data van Facebook-gebruikers op straat. Deze keer is er extra voorzichtigheid geboden, want het gaat om een bestand waar de gegevens van miljoenen Nederlandse Facebook-gebruikers in staan. Deze gegevens zijn in 2019 al gestolen, maar nu voor iedereen te downloaden.

De gegevens bestaan uit namen en telefoonnummers, maar ook je woonplaats, relatiestatus en werkgever.

Je kunt nu makkelijk controleren of jij onderdeel bent van deze database. Via de website Benikerbij.nl voer je jouw telefoonnummer in om te zien of je in de database staat. Via deze website kun je ook op je naam zoeken, als je liever niet je telefoonnummer wil invoeren.

Ik zit erbij, wat nu?

Had je een Facebook-account in 2019, dan is de kans heel groot dat je in de database zit. Vind je jezelf via bovenstaande websites, dan is dat niet direct reden tot paniek. Wel is het belangrijk om extra alert te zijn.

De komende periode is er namelijk een grotere kans dat mensen je proberen op te lichten via phishing. Wees dus extra voorzichtig met linkjes die je worden gestuurd via tekstberichten of WhatsApp.

Daarnaast zijn er enkele extra stappen die je kunt zetten. Hoewel met deze datalek geen wachtwoorden zijn gelekt, kan het geen kwaad om de beveiliging van je account te updaten. Verander je wachtwoord en stel tweestapsverificatie in. Doe dat via een authenticator-app in plaats van sms, zodat je geen telefoonnummer hoeft in te vullen.

